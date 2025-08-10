Lunedì inizia il terzo turno, i sedicesimi di finale, del Master 1000 sul cemento dell’Ohio, l’ultimo 1000 prima dello slam di tennis dello US Open. Dopo un debutto dominante contro Galan, Jannik Sinner è pronto alla sfida contro il canadese Gabriel Diallo. Pronostico Sinner-Diallo 11 agosto 2025.

Pronostico Sinner-Diallo 11 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Gabriel Diallo, sfida valida per il terzo turno ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Dopo aver usufruito del bye al primo turno, Jannik Sinner è tornato in campo dopo la vittoria su Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon affrontando Daniel Galan. Il numero 1 al mondo non ha lasciato scampo al colombiano superato con un doppio 6-1 che ci ha mandato anche in cassa con la scommesse -6.5 games per Jannik.

Il percorso dell’azzurro, testa di serie numero uno del tabellone del Masters 1000 statunitense, prosegue ora con la sfida al canadese Gabriel Diallo, che ha appena raggiunto la 35esima posizione nel ranking ATP (massimo in carriera) e al secondo turno ha esordito anche lui dopo il bye, ma faticando nel 7-5, 6-4 contro Baez. Il 23enne canadese è diventato professionista soltanto nel 2023. In questa stagione ha un record di 22 vittorie e 16 sconfitte.

Guida TV Tennis ATP Cincinnati: dove vedere Sinner-Diallo?

Jannik Sinner affronterà Gabriel Diallo nella giornata di lunedì 11 agosto, con orario ancora da definire. Questo match, così come tutte le altre partite del Masters 1000 di Cincinnati 2025, sarà trasmessa in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Gabriel Diallo

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Anche per questa seconda sfida a Cincinnati le quote per Sinner sono quasi simboliche per la vittoria visto che non si va oltre @1.03 su Goldbet mentre Diallo si gioca vincente @12 volte la posta su tutti i principali bookmakers come Starvegas e Admiralbet.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Gabriel Diallo

Non ci sono precedenti tra Jannik Sinner e Gabriel Diallo. Anche qui siamo con Sinner, e anche qui bisogna lavorare sull’handicap, o al limite su Under games se pensiamo ad un altro successo netto dell’altoatesino numero 1 al mondo, per questo abbiamo deciso di consigliare: UNDER 19.5 GAMES @1.80 Sisal.

