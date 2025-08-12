Pronostico Jannik Sinner-Adrian Mannarino: ottavi di finale del Master 1000 ATP Cincinnati 2025 di tennis

Mercoledì torna in campo il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che dopo aver superato Diallo al terzo turno, sfiderà Adrian Mannarino in un match che mette in palio i quarti al Master 1000 in Ohio, l’ultimo prima dello US Open, e dove proprio l’altoatesino è chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. Pronostico Sinner-Mannarino 13 agosto 2025.

Pronostico Sinner-Mannarino 13 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Adrian Mannarino, sfida valida per gli ottavi di finale del ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner continua il suo percorso al ATP Cincinnati 2025. Dopo aver usufruito del bye al primo turno, l’azzurro è tornato in campo dopo la vittoria su Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon affrontando il colombiano Daniel Galan battuto facilmente con un doppio 6-1, e poi ha superato il canadese Gabriel Diallo, pur faticando un pò di più.

Agli ottavi di finale l’ostacolo si chiama Adrian Mannarino, attuale n° 89 Atp, che invece ha iniziato il suo percorso dal primo turno, col doppio 6-2 su Thompson, ed è andato avanti vincendo in due set (6-3, 6-3) anche contro Machac prima di un terzo turno più combattuto in cui ha battuto Paul al terzo set (5-7 6-3 6-4).

Guida TV Tennis ATP Cincinnati: dove vedere Sinner-Mannarino?

Jannik Sinner affronterà Adrian Mannarino nella giornata di mercoledì 13 agosto (orario ancora da definire). La partita, così come tutte le altre sfide del Masters 1000 di Cincinnati 2025, sarà trasmessa in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Adrian Mannarino

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Anche in questo match Sinner parte con tutti i favori dei bookmakers come Marathonbet e Starvegas, @1.05 per il successo, mentre Mannarino arriva fino @10 volte la posta su Goldbet.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Adrian Mannarino

Jannik Sinner domina i precedenti contro Adrian Mannarino per 3-0. Si sono giocati tutti sul veloce, a Sofia nel 2020 (semifinale), a Toronto nel 2022 e a Indian Wells nel 2023. Solo in un’occasione, in Canada, il francese è riuscito a strappare un set all’azzurro. Difficile andare contro Jannik che proponiamo anche in questo match con handicap: SINNER -5.5 GAMES @1.80 Bet365.

