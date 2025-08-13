Continua il Master 1000 di tennis in Ohio, l’ultimo prima dello US Open, e a completare il quadro degli ottavi di finale del ATP Cincinnati ci sarà il nostro Lucky loser azzurro, Luca Nardi, contro il numero 2 al mondo, e grande avversario di un altro azzurro, Sinner, ovvero Carlos Alcaraz. Pronostico Nardi-Alcaraz 14 agosto 2025.

Pronostico Nardi-Alcaraz 14 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Luca Nardi-Carlos Alcaraz, sfida valida per gli ottavi di finale del ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Luca Nardi continua il suo percorso al Master 1000 in Ohio. Dopo essere entrato in tabellone come lucky loser (era stato sconfitto nel turno decisivo di qualificazione), Nardi ha superato avversari importanti arrivando agli ottavi di finale ed eguagliando il suo miglior risultato in carriera nei ‘1000’.

A sfidarlo adesso però ci sarà il n°2 del mondo, Carlos Alcaraz, ovviamente tra i favoriti per la vittoria, e per un eventuale finale con Sinner, ennesimo atto della loro rivalità. Lo spagnolo ha iniziato dal secondo turno, vincendo al terzo Dzumhur e un altro 2-0 su Medjedovic al terzo turno.

Guida TV Tennis ATP Cincinnati: dove vedere Nardi-Alcaraz?

Luca Nardi affronterà Carlos Alcaraz nella giornata di mercoledì 13 agosto. Il loro match è in programma a Cincinnati come prima partita della sessione serale, non prima delle 19:00 orario locale. Dunque Nardi-Alcaraz in Italia andrà in onda nella notte tra mercoledì e giovedì, non prima dell’1:00 del mattino.

La partita sarà trasmessa in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in diretta live streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Luca Nardi-Carlos Alcaraz

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Quota da impresa per la vittoria di Nardi che viaggia anche @10 volte la posta su Sisal mentre la vittoria di Alcaraz non va oltre @1.05 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Luca Nardi-Carlos Alcaraz

Lo spagnolo ha vinto l’unico precedente giocato contro Luca Nardi in carriera. I due si sono incrociati lo scorso febbraio agli ottavi di finale del torneo di Dubai, dunque sul cemento outdoor esattamente come qui a Cincinnati. Alcaraz si è imposto in 3 set: 6-1 4-6 6-3 il punteggio. Non ci aspettiamo un match da tre set, ma finora lo spagnolo ha sempre concesso abbastanza, e potrebbe farlo anche con Nardi, quindi giochiamo OVER 18.5 GAMES @1.91 Bet365.

