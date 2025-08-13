Pronostico Luca Nardi-Carlos Alcaraz: analisi, tv, quote e scommesse sugli ottavi di finale ATP Cincinnati 2025 di tennis

Pronostico Nardi-Alcaraz 14 agosto 2025
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Avatar
di
13 Agosto 2025

Continua il Master 1000 di tennis in Ohio, l’ultimo prima dello US Open, e a completare il quadro degli ottavi di finale del ATP Cincinnati ci sarà il nostro Lucky loser azzurro, Luca Nardi, contro il numero 2 al mondo, e grande avversario di un altro azzurro, Sinner, ovvero Carlos Alcaraz. Pronostico Nardi-Alcaraz 14 agosto 2025.

Pronostico Nardi-Alcaraz 14 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Luca Nardi-Carlos Alcaraz, sfida valida per gli ottavi di finale del ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Luca Nardi continua il suo percorso al Master 1000 in Ohio. Dopo essere entrato in tabellone come lucky loser (era stato sconfitto nel turno decisivo di qualificazione), Nardi ha superato avversari importanti arrivando agli ottavi di finale ed eguagliando il suo miglior risultato in carriera nei ‘1000’. 

A sfidarlo adesso però ci sarà il n°2 del mondo, Carlos Alcaraz, ovviamente tra i favoriti per la vittoria, e per un eventuale finale con Sinner, ennesimo atto della loro rivalità. Lo spagnolo ha iniziato dal secondo turno, vincendo al terzo Dzumhur e un altro 2-0 su Medjedovic al terzo turno.

Guida TV Tennis ATP Cincinnati: dove vedere Nardi-Alcaraz?

Luca Nardi affronterà Carlos Alcaraz nella giornata di mercoledì 13 agosto. Il loro match è in programma a Cincinnati come prima partita della sessione serale, non prima delle 19:00 orario locale. Dunque Nardi-Alcaraz in Italia andrà in onda nella notte tra mercoledì e giovedì, non prima dell’1:00 del mattino.

La partita sarà trasmessa in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in diretta live streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Luca Nardi-Carlos Alcaraz

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Quota da impresa per la vittoria di Nardi che viaggia anche @10 volte la posta su Sisal mentre la vittoria di Alcaraz non va oltre @1.05 su Marathonbet.

Luca Nardi-Carlos Alcaraz
14/08/2025
01:00
Bookmaker12
10.001.03
9.501.05
9.601.04
10.001.04
10.001.04

Le nostre scommesse su Luca Nardi-Carlos Alcaraz

Lo spagnolo ha vinto l’unico precedente giocato contro Luca Nardi in carriera. I due si sono incrociati lo scorso febbraio agli ottavi di finale del torneo di Dubai, dunque sul cemento outdoor esattamente come qui a Cincinnati. Alcaraz si è imposto in 3 set: 6-1 4-6 6-3 il punteggio. Non ci aspettiamo un match da tre set, ma finora lo spagnolo ha sempre concesso abbastanza, e potrebbe farlo anche con Nardi, quindi giochiamo OVER 18.5 GAMES @1.91 Bet365.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Jannik Sinner-Adrian Mannarino: ottavi di finale del Master 1000 ATP Cincinnati 2025 di tennis
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostico Jannik Sinner-Adrian Mannarino: ottavi di finale del Master 1000 ATP Cincinnati 2025 di tennis
12 Agosto 2025
Pronostici Tennis ATP Cincinnati 2025: sorteggio, primi turni e i cammini degli italiani. Sinner nel quarto con Musetti, Zverev con Alcaraz
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostici Tennis ATP Cincinnati 2025: sorteggio, primi turni e i cammini degli italiani. Sinner nel quarto con Musetti, Zverev con Alcaraz
6 Agosto 2025
Pronostico Jannik Sinner-Gabriel Diallo: analisi, quote, guida tv e scommesse sul 3° turno del ATP Cincinnati 2025
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostico Jannik Sinner-Gabriel Diallo: analisi, quote, guida tv e scommesse sul 3° turno del ATP Cincinnati 2025
10 Agosto 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.