Siamo arrivati ai quarti di finale dell’ultimo master 1000 di Tennis prima dello US Open, ovvero l’ATP Cincinnati 2025 con Jannik Sinner che dopo aver superato Mannarino se la vedrà con Felix Auger Aliassime. Pronostico Sinner-Auger Aliassime 14 agosto 2025.

Pronostico Sinner-Auger Aliassime 14 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime, sfida valida per i quarti di finale del ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner continua il suo percorso al Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Dopo aver usufruito del bye al primo turno, l’azzurro ha superato il colombiano Daniel Galan, il canadese Gabriel Diallo e il francese Adrian Mannarino anche se gli sono servite più di 4 ore per concludere quest’ultimo match (che è stato anche sospeso a causa del maltempo e la partita in sé è durata un’ora e 48 minuti). I numeri del fenomeno azzurro sul cemento sono sempre più impressionanti: contro Mannarino è arrivato il successo numero 24 su questa superficie: l’ultimo ko risale a ottobre 2024, quando fu sconfitto in finale da Alcaraz a Pechino.

Questa volta l’altoatesino sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime, attuale n° 28 Atp. Il canadese finora ha superato l’argentino Etcheverry e poi due tennisti francesi: prima Rinderknech e poi il 29enne Benjamin Bonzi, battuto 6-4 6-3.

Guida TV Tennis ATP Cincinnati: dove vedere Sinner-Auger Aliassime?

Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime nella giornata di giovedì 14 agosto come terzo match sul Centrale non prima delle 21 (ora italiana). La partita sarà trasmessa in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Jannik sempre nettamente favorito @1.10 su Goldbet mentre il successo del canadese arriva fino @7 volte la posta su Sisal.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime

Sono due i precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime con il canadese che si è imposto in entrambe le sfide, che risalgono però al 2022. Auger ha avuto la meglio agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid e ancora agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati dello stesso anno. Giochiamo un OVER 20.5 GAMES @1.85.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.