Pronostico Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime: quarti di finale ATP Cincinnati, Master 1000 di tennis

Pronostico Sinner-Auger Aliassime 14 agosto 2025
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Avatar
di
14 Agosto 2025

Siamo arrivati ai quarti di finale dell’ultimo master 1000 di Tennis prima dello US Open, ovvero l’ATP Cincinnati 2025 con Jannik Sinner che dopo aver superato Mannarino se la vedrà con Felix Auger Aliassime. Pronostico Sinner-Auger Aliassime 14 agosto 2025.

Pronostico Sinner-Auger Aliassime 14 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime, sfida valida per i quarti di finale del ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner continua il suo percorso al Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Dopo aver usufruito del bye al primo turno, l’azzurro ha superato il colombiano Daniel Galan, il canadese Gabriel Diallo e il francese Adrian Mannarino anche se gli sono servite più di 4 ore per concludere quest’ultimo match (che è stato anche sospeso a causa del maltempo e la partita in sé è durata un’ora e 48 minuti). I numeri del fenomeno azzurro sul cemento sono sempre più impressionanti: contro Mannarino è arrivato il successo numero 24 su questa superficie: l’ultimo ko risale a ottobre 2024, quando fu sconfitto in finale da Alcaraz a Pechino.

Questa volta l’altoatesino sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime, attuale n° 28 Atp. Il canadese finora ha superato l’argentino Etcheverry e poi due tennisti francesi: prima Rinderknech e poi il 29enne Benjamin Bonzi, battuto 6-4 6-3. 

Guida TV Tennis ATP Cincinnati: dove vedere Sinner-Auger Aliassime?

Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime nella giornata di giovedì 14 agosto come terzo match sul Centrale non prima delle 21 (ora italiana). La partita sarà trasmessa in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Jannik sempre nettamente favorito @1.10 su Goldbet mentre il successo del canadese arriva fino @7 volte la posta su Sisal.

Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime
14/03/2025
21:00
Bookmaker12
1.087.00
1.116.40
1.106.60
1.096.66
1.107.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime

Sono due i precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime con il canadese che si è imposto in entrambe le sfide, che risalgono però al 2022. Auger ha avuto la meglio agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid e ancora agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati dello stesso anno. Giochiamo un OVER 20.5 GAMES @1.85.

