Pronostico Jannik Sinner-Terence Atmane: analisi, guida tv, quote e scommesse sulla semifinale ATP Cincinnati 2025

Pronostico Sinner-Atmane 16 agosto 2025
Pronostici Tennis ATP Master 1000
15 Agosto 2025

Il Master 1000 di tennis in Ohio è alle battute finali e sabato 16 agosto Jannik Sinner torna in campo nella semifinale contro la sorpresa, Terence Atmane, in un match sulla carta tutto dalla parte dell’altoatesino numero uno al mondo che punta a difendere il titolo del ATP Cincinnati 2025, vinto lo scorso anno, e subito prima dello slam dello US Open. Pronostico Sinner-Atmane 16 agosto 2025.

Pronostico Sinner-Atmane 16 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Terence Atmane, sfida valida per la semifinale del ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner continua il suo percorso al Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Dopo aver usufruito del bye al primo turno, l’azzurro ha superato il colombiano Daniel Galan, il canadese Gabriel Diallo, il francese Adrian Mannarino e l’altro canadese Felix Auger-Aliassime. 

In semifinale l’ostacolo si chiama Terence Atmane, attuale n° 136 Atp e grande sorpresa, capace di arrivare fino a questo punto in un Master 1000, aperto col doppio 6-2 su Nishioka, poi il francese ha già eliminato un azzurro, Cobolli, superato dopo una battaglia di 3 set (6-4 3-6 7-6). Al 3° turno ottimo 6-3, 6-4 su Fonseca e poi il vero upset, il successo 3-6 7-5 6-3 contro il favoritissimo Fritz.

Pronostico Sinner-Atmane 16 agosto 2025

Pronostico Sinner-Atmane 16 agosto 2025

Guida TV Tennis ATP Cincinnati: dove vedere Sinner-Atmane?

Jannik Sinner affronterà Terence Atmane nella giornata di sabato 16 agosto. Orario e campo ancora da comunicare. La partita sarà trasmessa in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Terence Atmane

Nessun precedente tra Sinner e Atmane, sarà una prima volta assoluta per entrambi. In questo momento Atmane è un giocatore da prendere con le pinze, ma Jannik ovviamente è superiore e torniamo a giocarlo con l’handicap, anche perchè la quota sul testa a testa per l’altoatesino è minima anche oggi (@1.04). Abbiamo giocato l’handicap pro Jannik nelle ultime 3 partite, incassando in 2 occasioni (compreso il 6-0, 6-2 su Aliassime), riproviamoci con SINNER -4.5 GAMES @1.73.

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
