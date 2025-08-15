Il Master 1000 di tennis in Ohio è alle battute finali e sabato 16 agosto Jannik Sinner torna in campo nella semifinale contro la sorpresa, Terence Atmane, in un match sulla carta tutto dalla parte dell’altoatesino numero uno al mondo che punta a difendere il titolo del ATP Cincinnati 2025, vinto lo scorso anno, e subito prima dello slam dello US Open. Pronostico Sinner-Atmane 16 agosto 2025.

Pronostico Sinner-Atmane 16 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Terence Atmane, sfida valida per la semifinale del ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner continua il suo percorso al Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Dopo aver usufruito del bye al primo turno, l’azzurro ha superato il colombiano Daniel Galan, il canadese Gabriel Diallo, il francese Adrian Mannarino e l’altro canadese Felix Auger-Aliassime.

In semifinale l’ostacolo si chiama Terence Atmane, attuale n° 136 Atp e grande sorpresa, capace di arrivare fino a questo punto in un Master 1000, aperto col doppio 6-2 su Nishioka, poi il francese ha già eliminato un azzurro, Cobolli, superato dopo una battaglia di 3 set (6-4 3-6 7-6). Al 3° turno ottimo 6-3, 6-4 su Fonseca e poi il vero upset, il successo 3-6 7-5 6-3 contro il favoritissimo Fritz.

Guida TV Tennis ATP Cincinnati: dove vedere Sinner-Atmane?

Jannik Sinner affronterà Terence Atmane nella giornata di sabato 16 agosto. Orario e campo ancora da comunicare. La partita sarà trasmessa in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Terence Atmane

Nessun precedente tra Sinner e Atmane, sarà una prima volta assoluta per entrambi. In questo momento Atmane è un giocatore da prendere con le pinze, ma Jannik ovviamente è superiore e torniamo a giocarlo con l’handicap, anche perchè la quota sul testa a testa per l’altoatesino è minima anche oggi (@1.04). Abbiamo giocato l’handicap pro Jannik nelle ultime 3 partite, incassando in 2 occasioni (compreso il 6-0, 6-2 su Aliassime), riproviamoci con SINNER -4.5 GAMES @1.73.

