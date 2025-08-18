Pronostico Jannik Sinner-Carlos Alcaraz: analisi, guida tv, quote e scommesse sulla finale ATP Cincinnati 2025

Pronostico Sinner-Alcaraz 18 agosto 2025
18 Agosto 2025

Ancora loro, ancora i primi due giocatori al mondo, ancora il nostro Jannik Sinner contro lo spagnolo Carlos Alcaraz a giocarsi una finale di tennis, questa volta all’ultimo Master 1000 prima dello slam dello US Open, l’ATP Cincinnati. Pronostico Sinner-Alcaraz 18 agosto 2025.

Pronostico Sinner-Alcaraz 18 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Carlos Alcaraz, sfida valida per la finale del ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Dopo averlo sfidato quest’anno nella finale degli Internazionali d’Italia, del Roland Garros e di Wimbledon, Jannik Sinner, numero 1 al mondo, torna a scontrarsi con il numero 2, lo spagnolo Alcaraz, in quella che è ormai una grande classica tra i due giovani talenti del mondo del tennis. L’altoatesino ha trascorso sul campo il giorno del suo 24esimo compleanno e si è regalato la finale superando il sorprendente Térence Atmane, e ora può difendere il titolo vinto anche lo scorso anno qui in Ohio. Prima di Atmane, il numero uno al mondo aveva sconfitto sempre con i canonici due set Auger-Aliassime, Mannarino, Diallo e Galan. I numeri del campione di San Candido sono spaziali: 26 vittorie consecutive sul cemento e 200 complessive sempre su questo tipo di superficie. Sinner giocherà la sua 28esima finale a livello ATP (20 vinte e 7 perse) nonché l’ottava in un torneo di categoria Masters 1000. Più in generale, si è trattata della nona volta che un campione in carica riesce a tornare in finale a Cincinnati dal 1990 fino ai giorni nostri.

L’altro posto in finale se lo sono contesi Carlos Alcaraz e Zverev, rispettivamente numero 2 e numero 3 al mondo. Alla fine a passare il turno è stato il murciano che ci aveva già provato nel 2023 a mettere in bacheca il trofeo, facendosi superare in finale da Djokovic. Il cammino del 23enne di El Palmar non è stato così agevole, con qualche passaggio a vuoto comunque brillantemente superato dal campione. Oltre a Sascha, l’iberico ha incontrato pure Rublev, Nardi, Medjedovic e Dzumhur.

Pronostico Sinner-Alcaraz 18 agosto 2025

Pronostico Sinner-Alcaraz 18 agosto 2025

Guida TV Tennis ATP Cincinnati: dove vedere Sinner-Alcaraz?

La finale dell’ATP di Cincinnati è in programma lunedì 18 agosto alle ore 21:00. Per seguire il big match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i canali di riferimento sono sempre gli stessi, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per chi preferisce seguire la gara in mobilità, l’evento è disponibile anche in streaming tramite le app ufficiali Sky Go e NOW, accessibili da smartphone, tablet, computer o smart TV, sempre previo abbonamento attivo, e Tennis TV. 

Migliori quote per Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Jannik favorito per la vittoria con quota massima @1.60 su Goldbet e Lottomatica mentre la vittoria di Alcaraz arriva fino @2.50 su Marathonbet e Sisal.

Jannik Sinner-Carlos Alcaraz
18/08/2025
21:00
Bookmaker12
1.502.50
1.572.50
1.542.35
1.582.40
1.602.35

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Lo spagnolo è avanti 9-5 nelle sfide con l’italiano, ma Sinner ha vinto l’ultimo incrocio nella finale di Wimbledon lo scorso luglio. Alcaraz veniva da una striscia aperta di 5 vittorie consecutive, comprese le finali di quest’anno al Roland Garros e a Roma. Sul cemento lo spagnolo è comunque avanti 5-2 e ha vinto gli ultimi due incroci, nella finale di Pechino 2024 e nella semifinale di Indian Wells 2024. Questa volta vogliamo dare fiducia all’azzurro e prendiamo VITTORIA SINNER @1.60.

betting online

