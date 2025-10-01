Jannik Sinner ha appena conquistato il torneo di tennis ATP 500 Pechino 2025, un ritorno al successo ma continua a ritmo serrato il tour cinese visto che l’altoatesino è in campo per l’ATP Masters 1000 di Shanghai che inizierà contro Daniel Altmaier. Vediamo il possibile percorso di Jannik in questa Anteprima ATP Shanghai 2025.

Jannik Sinner trionfa a Pechino e si sposta subito a Shanghai

Nemmeno il tempo per esultare per la vittoria a Pechino che Jannik Sinner deve subito pensare al Masters 1000 di Shanghai, il prossimo importante torneo del Tennis ATP in questa tournée cinese. Il n.2 del mondo a Pechino si è imposto facilmente nella finale sul cemento della capitale cinese contro l’americano Learner Tien col punteggio di 6-2 6-2.

Niente da fare per Matteo Berrettini che lotta, ma perde subito al primo turno (5-7, 5-7) contro Mannarino. E’ andato meglio l’esordio di Luca Nardi che ha vinto in rimonta contro Sebastian Ofner ed è al 2° turno del torneo di Shanghai, così come Mattia Bellucci che ha vinto in 2 set contro Adam Walton. Questa la situazione degli azzurri che sono già scesi in campo.

Nel momento in cui scriviamo si avvicina anche l’esordio a Shanghai di Lorenzo Sonego, contro il tedesco Yannik Hanfmann mentre giovedì mattina toccherà a Matteo Arnaldi che sfida il giapponese Sakamoto Rai. n.190 del ranking. L’azzurro si è fermato alle qualificazioni nel torneo di Tokyo, eliminato dall’ungherese Fucsovics. Ad Hanghzou invece non aveva superato il primo turno contro Cazaux e a Shanghai cerca il rilancio.

Anteprima ATP Shanghai 2025: il primo avversario di Jannik

Jannik tornerà in campo venerdì 3 ottobre e affronterà il tedesco Daniel Altmaier, uscito vittorioso dal primo turno contro l’australiano Tristan Schoolkate. Un avversario che non ispira bei ricordi all’azzurro, in riferimento alla sconfitta patita dall’altoatesino nel 2° turno del Roland Garros 2023.

Il possibile percorso di Sinner al ATP Shanghai

In caso di vittoria al primo turno, Sinner potrebbe incontrare sul suo cammino uno tra l’olandese Tallon Griekspoor e l’americano Jenson Broosbky, in grande crescita in questa parte di stagione. Possibile incrocio negli ottavi con uno tra il kazako Alexander Bublik e il ceco Tomas Machac. Due rivali complicati, in grado di esprimere un gran tennis sul veloce.

Nei quarti di finale il coefficiente di difficoltà potrebbe alzarsi con l’americano Taylor Fritz (n.4 del mondo), finalista a Tokyo e in grande forma. In alternativa, i nomi sono quelli del francese Ugo Humbert e del danese Holger Rune.

In semifinale, gli incroci sono i seguenti: Ben Shelton / Casper Ruud / Andrey Rublev / Novak Djokovic. Nole torna a giocare dopo il penultimo atto raggiunto agli US Open e potrebbe andare in rotta di collisione con Jannik. Da capire poi le condizioni di Shelton, infortunatosi alla spalla a Flushing Meadows.

In un’ipotetica finale, vista l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, i possibili rivali sono i seguenti: Alexander Zverev / Alex de Minaur / Daniil Medvedev / Felix Auger-Aliassime / Lorenzo Musetti. Col punto di domanda quello che potrà fare il toscano, visto l’infortunio patito a Pechino.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.