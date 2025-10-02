Il master 1000 cinese di tennis, l’ATP di Shanghai, sta già entrando nel vivo e venerdì mattina il nostro Flavio Cobolli sarà impegnato ai 32esimi di finale contro lo spagnolo Jamie Munar. Pronostico Cobolli-Munar 3 ottobre 2025.

Pronostico Cobolli-Munar 3 ottobre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Flavio Cobolli-Jamie Munar, sfida valida per i 32esimi del ATP 1000 Shanghai 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Flavio Cobolli comincia il suo percorso al Masters 1000 di Shanghai contro lo spagnolo numero 40 al mondo, un avversario ostico per l’azzurro è salito al #25 del ranking mondiale dopo che si è fermato agli ottavi di finale del torneo di Pechino eliminato dallo statunitense Tien che poi arriverà a sorpresa sino in finale, poi persa contro Sinner.

Jamie Munar ha già iniziato il torneo di Shanghai iniziando dal primo turno dove ha superato per 2 set a 1 Fucsovic, e di recente ha incrociato le racchette con un altro tennista azzurro, Berrettini, contro cui ha perso 0-2 a Tokyo. I due tennisti non si sono mai affrontati prima di oggi.

Guida TV Tennis ATP Shanghai: dove vedere Cobolli-Munar?

Potrete seguire la sfida tra Cobolli e Munar, come tutti gli altri match più importanti dell’ATP Shanghai, in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Le migliori quote per Cobolli-Munar

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Il successo di Munar è quotato 1.96, quello di Cobolli 1.78. Per quanto riguarda il numero di game complessivamente disputati, la soglia individuata dagli operatori è 22.5: l’Under è a 1.91, l’Over è a 1.80. In merito ai risultati esatti, l’esito ritenuto più verosimile è il 2-0 per l’azzurro a 2.85, segue il 2-1 a 4.20. Il 2-0 per lo spagnolo vale 3.20.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Jamie Munar

Le quote favoriscono Cobolli e non abbiamo nemmeno dei precedenti su cui affidarci, ma non vediamo questa sfida così semplice per l’azzurro, e il match si potrebbe protrarre più a lungo del previsto con OVER 22.5 GAMES @1.90 SISAL.

