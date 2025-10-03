Secondo turno al Rolex Shanghai Masters dove debutta Jannik Sinner che sfiderà Daniel Altmaier in questo ATP 1000 Shanghai di tennis. Pronostico Sinner-Altmaier 4 ottobre 2025.

Pronostico Sinner-Altmaier 4 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Daniel Altmaier, sfida valida per il 2° turno del ATP 1000 Shanghai 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner arriva a Shanghai con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2024 e consolidare la sua posizione nella corsa al numero uno del mondo dopo la vittoria a Pechino dove ha dominato in finale contro l’americano Learner Tien con un netto 6-2, 6-2. Questo successo gli ha permesso di riportarsi in scia dello spagnolo, leader del ranking ATP, ora solo a 2.590 punti di distanza. Impressionante il record stagionale di Sinner: 42 vittorie e 5 sconfitte, una solidità straordinaria soprattutto su superfici dure, dove ha ottenuto 18 dei suoi 21 titoli.

Primo avversario a Shanghai sarà Daniel Altmaier, 27 anni, tennista solido. Nella sua carriera ha ottenuto buoni risultati, ma non ha ancora raggiunto i vertici del tennis mondiale. Al primo turno qui in Cina, Altmaier ha sconfitto Tristan Schoolkate con un 6-3, 6-4, mostrando una buona condizione fisica e una preparazione adeguata.

Guida TV Tennis ATP Shanghai: dove vedere Sinner-Altmaier

La partita tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier, valida per il secondo turno del Rolex Shanghai Masters 2025, è in programma sul Campo Centrale sabato 4 ottobre con inizio fissato non prima delle 12:30 italiane. Il match tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier sarà disponibile in diretta su Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV

Migliori quote per Sinner-Altmaier

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Solite micro quote per Sinner che non va oltre @1.03 su Marathonbet per la vittoria mentre il successo del tedesco arriva fino @16 volte la posta su Sisal.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Daniel Altmaier

Jannik Sinner e Daniel Altamaier si affronteranno per la terza volta in carriera nel match di secondo turno del Rolex Shanghai Masters 2025. Il primo incontro avvenne allo US Open 2022, quando l’altoatesino si impose in cinque set con il punteggio di 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1. Qualche mese più tardi e i due si sono ritrovati al Roland Garros 2023, dove vinse il teutonico in 6-7 7-6 1-6 7-6 7-5. Noi giochiamo su un avvio non perfetto per Jannik che potrebbe concedere qualcosa per un OVER 18.5 GAMES @1.83 BWIN.

