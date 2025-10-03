Pronostico Lorenzo Musetti-Francisco Comesana: le scommesse sul Tennis ATP Shanghai 2025 del 4 ottobre

Pronostico Musetti-Comesana 4 ottobre 2025
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Avatar
di
3 Ottobre 2025

Lorenzo Musetti inizia Rolex Shanghai Masters, l’ATP 1000 di Shanghai dove cercherà di archiviare la sconfitta in finale a Chengdu e il ritiro per infortunio contro Tien a Pechino, e lo farà sfidando l’argentino Francisco Comesana, avversario da non sottovalutare per il toscano numero 9 al mondo. Pronostico Musetti-Comesana 4 ottobre 2025.

Pronostico Musetti-Comesana 4 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Francisco Comesana, sfida valida per il 2° turno del ATP 1000 Shanghai 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Lorenzo Musetti, dopo un altra finale persa al Chengdu Open e dopo essersi ritirato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino in occasione del match contro lo statunitense Learner Tien a causa di un fastidio al gluteo, è ancora numero 9 del mondo e tornerà in campo nella giornata di sabato 4 ottobre per fronteggiare il sudamericano in occasione del suo debutto sul cemento della metropoli cinese.

Francisco Comesana, 24enne, numero 62 del ranking ATP è reduce da un successo convincente al primo turno. In palio la qualificazione al terzo turno, da giocare contro il vincente del match tra Darderi e Bu, dunque si scenderà in campo conoscendo l’identità del prossimo avversario.

Pronostico Musetti-Comesana 4 ottobre 2025

Pronostico Musetti-Comesana 4 ottobre 2025

Guida TV Tennis ATP Shanghai: dove vedere Musetti-Comesana

Musetti-Comesana, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Migliori quote per Musetti-Comesana

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Musetti favorito @1.31 su Goldbet mentre la vittoria di Comesana si prende @3.50 su Marathonbet.

Lorenzo Musetti-Francisco Comesana
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.303.40
1.303.50
1.313.25
1.303.40
1.313.25

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Francisco Comesana

L’unico precedente disputato si chiuse in favore di Lorenzo Musetti, che si impose con il punteggio di 6-2, 6-7(4), 7-6(3), 6-3 ai sedicesimi finale di Wimbledon 2024, quando si spinse fino al penultimo atto perdendo con il serbo Novak Djokovic. Giochiamo su un match più combattuto di quanto dicano le quote per un OVER 21.5 GAMES @1.75 SNAI.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Twitter-loghino.pngTWITTER BETITALIAWEB
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Jannik Sinner-Daniel Altmaier: analisi, quote e scommesse tennis, 2° turno ATP 1000 Shanghai
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostico Jannik Sinner-Daniel Altmaier: analisi, quote e scommesse tennis, 2° turno ATP 1000 Shanghai
3 Ottobre 2025
Pronostici Tennis: Jannik Sinner vince a Pechino ed è subito in campo. Shanghai. Primo turno e i possibili incroci
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostici Tennis: Jannik Sinner vince a Pechino ed è subito in campo. Shanghai. Primo turno e i possibili incroci
1 Ottobre 2025
Pronostico Flavio Cobolli-Jamie Munar: analisi, guida tv, quote e scommesse Tennis ATP Shanghai 2025
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostico Flavio Cobolli-Jamie Munar: analisi, guida tv, quote e scommesse Tennis ATP Shanghai 2025
2 Ottobre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.