Lorenzo Musetti inizia Rolex Shanghai Masters, l’ATP 1000 di Shanghai dove cercherà di archiviare la sconfitta in finale a Chengdu e il ritiro per infortunio contro Tien a Pechino, e lo farà sfidando l’argentino Francisco Comesana, avversario da non sottovalutare per il toscano numero 9 al mondo. Pronostico Musetti-Comesana 4 ottobre 2025.

Pronostico Musetti-Comesana 4 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Francisco Comesana, sfida valida per il 2° turno del ATP 1000 Shanghai 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Lorenzo Musetti, dopo un altra finale persa al Chengdu Open e dopo essersi ritirato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino in occasione del match contro lo statunitense Learner Tien a causa di un fastidio al gluteo, è ancora numero 9 del mondo e tornerà in campo nella giornata di sabato 4 ottobre per fronteggiare il sudamericano in occasione del suo debutto sul cemento della metropoli cinese.

Francisco Comesana, 24enne, numero 62 del ranking ATP è reduce da un successo convincente al primo turno. In palio la qualificazione al terzo turno, da giocare contro il vincente del match tra Darderi e Bu, dunque si scenderà in campo conoscendo l’identità del prossimo avversario.

Guida TV Tennis ATP Shanghai: dove vedere Musetti-Comesana

Musetti-Comesana, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Migliori quote per Musetti-Comesana

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Musetti favorito @1.31 su Goldbet mentre la vittoria di Comesana si prende @3.50 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Francisco Comesana

L’unico precedente disputato si chiuse in favore di Lorenzo Musetti, che si impose con il punteggio di 6-2, 6-7(4), 7-6(3), 6-3 ai sedicesimi finale di Wimbledon 2024, quando si spinse fino al penultimo atto perdendo con il serbo Novak Djokovic. Giochiamo su un match più combattuto di quanto dicano le quote per un OVER 21.5 GAMES @1.75 SNAI.

