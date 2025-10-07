Senza Alcaraz e Sinner grossa occasione per Novak Djokovic, uno dei pochi big ancora in gioco al Master 1000 cinese di tennis, l’ATP Shanghai in cui gioca gli ottavi di finale contro lo spagnolo Jaume Munar. Pronostico Djokovic-Munar 7 ottobre 2025.
Pronostico Djokovic-Munar 7 ottobre 2025: lo stato di forma dei tennisti
Andiamo a vedere l’analisi del match tra Novak Djokovic-Jaume Munar, sfida valida per gli ottavi di finale del ATP 1000 Shanghai 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.
Con Alcaraz non in campo e Sinner eliminato per infortunio al terzo turno da Griekspoor, l’occasione è ghiotta per Novak Djokovic che può vincere il torneo 101 in carriera visto che è rimasto uno dei pochi big ancora in corsa nel Master 1000 cinese. Finora il cammino di Djokovic non è stato agevole. Due i match vinti a fatica, il primo in due set contro un altro “vecchietto”, Marin Cilic, al termine di due frazioni tiratissime: 7-6 (con tie-break vinto 7-2) la prima, 6-4 la seconda. Poi un altro successo tribolato, in rimonta su Yannick Hanfmann: 4-6 7-5 6-3.
Jaume Munar di partite a Shanghai ne ha già giocate tre, essendo partito dal primo turno in quanto fuori dalle teste di serie. Lo spagnolo ha eliminato in rimonta all’esordio l’ungherese Marton Fucsovic (4-6 7-5 6-1), poi ha spazzato via in modo molto convincente l’azzurro Flavio Cobolli sul punteggio di 7-5 6-1. Più complicato il successo colto al terzo turno sul giapponese Yoshihito Nishioka, superato al terzo set: 6-4 5-7 6-1. Un Munar galvanizzato anche dalla remuntada colta con la nazionale spagnola in Coppa Davis ai danni della Danimarca, in cui ha firmato il punto della riscossa in doppio in tandem con Pedro Martinez, dando il via al clamoroso ribaltone da 0-2 a 3-2.
Guida TV Tennis ATP Shanghai: dove vedere Djokovic-Munar
A detenere i diritti televisivi del Masters 1000 di Shanghai è Sky. Sono diversi i canali che l’emittente satellitare dedica ai match: è infatti possibile seguirli su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Arena (204). Per gli abbonati è possibile usufruire anche della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW.
Le migliori quote per Djokovic-Munar
Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Djokovic nettamente favorito @1.19 su Goldbet mentre Munar si gioca @5 volte la posta su Marathonbet.
Le nostre scommesse su Novak Djokovic-Jaume Munar
I due si sono affrontati una sola volta nel lontano 2018: al secondo turno del French Open a spuntarla è stato Djokovic sul punteggio di 7-6 6-4 6-4. Il vincitore del match se la vedrà col vincente tra Gabriel Diallo e Zizou Bergs. Sfida onestamente non semplice da pronosticare, proviamo MUNAR +4.5 GAMES @1.92 BETFLAG, anche se pensiamo che il match lo porterà a casa Djokovic che non fallirà un occasione del genere.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.