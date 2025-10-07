Pronostico Lorenzo Musetti-Felix Auger Aliassime: ottavi di finale ATP Shanghai 2025

Pronostico Musetti-Auger Aliassime 8 ottobre 2025
7 Ottobre 2025

Continua il Master 1000 di tennis, l’ATP Shanghai che è arrivato ad un ottavo di finale che è una sfida nella sfida tra Lorenzo Musetti-Felix Auger Aliassime anche per approdare alle Finals di Torino. Pronostico Musetti-Auger Aliassime 8 ottobre 2025.

Pronostico Musetti-Auger Aliassime 8 ottobre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Felix Auger Aliassime, sfida valida per gli ottavi di finale del ATP 1000 Shanghai 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Dopo aver superato Comesana, Lorenzo Musetti ha vinto anche il derby azzurro con Darderi, superato in un match comunque combattuto e vinto 7-5, 7-6 dal numero 9 al mondo, che continua anche la sua corsa verso le ATP Finals (al momento Musetti si trova all’ottavo posto della Race, l’ultimo che assicura un pass per Torino, a +630 proprio da Aliassime, primo escluso

Match nel match quindi con Felix Auger Aliassime, anche lui partito dal 2° turno in cui ha confitto con un doppio 6-3 Tabilo, e lo scorso turno ha avuto la meglio, sempre in due set, anche de Jong (6-4, 7-5).

Pronostico Musetti-Auger Aliassime 8 ottobre 2025

Pronostico Musetti-Auger Aliassime 8 ottobre 2025

Guida TV Tennis ATP Shanghai: dove vedere Musetti-Auger Aliassime

La partita tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime sarà valida per gli ottavi di finale del Rolex Shanghai Masters 2025. L’incontro è in programma mercoledì 8 ottobre. Il match sarà disponibile in diretta su Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV,

Le migliori quote per Musetti-Auger Aliassime

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Musetti favorito @1.73 su Marathonbet con Auger Aliassime @2.10 su Goldbet.

Lorenzo Musetti-Felix Auger Aliassime
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.702.10
1.732.10
1.702.08
1.702.10
1.702.10

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Felix Auger Aliassime

I precedenti dicono 4-3 Musetti che ha vinto anche i due incontri più recenti, la finale per il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il terzo turno di Miami 2025. In generale sul cemento la sfida è ferma sul 2-2. Qui c’è in palio tanto, oltre ai quarti di finale, nessuno vorrà mollare. Giochiamo OVER 22.5 GAMES @1.75 SISAL.

betting online

