Pronostico Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego: subito derby azzurro al secondo turno ATP Master 1000 Parigi 2025

Pronostico Musetti-Sonego 29 ottobre 2025
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Avatar
di
28 Ottobre 2025

Già tempo di derby azzurro al secondo turno del Master 1000 di Parigi, torneo ATP di Tennis che mercoledì vedrà contro Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Pronostico Musetti-Sonego 29 ottobre 2025.

Pronostico Musetti-Sonego 29 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego sfida valida per il secondo turno ATP 1000 Parigi, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

I due compagni di doppio, si sfida in un derby azzurro importante, in particolare per Lorenzo Musetti che oltre a giocare per avanzare nel torneo parigino, si gioca anche le ultime chance di qualificazione alle prossime ATP Finals di Torino, dove raggiungerebbe Sinner (anche lui in gioco a Parigi dove spera di tornare numero 1 al mondo). Musetti esordirà nell’impianto indoor La Defense Arena proprio contro il piemontese, dopo aver ricevuto un bye al round d’apertura essendosi presentato testa di serie numero 7 in questo torneo.

Lorenzo Sonego ha invece giocato un primo turno non scontato, dove si è ben imposto per 2 set a 0 contro lo statunitense Sebastian Korda.

Pronostico Musetti-Sonego 29 ottobre 2025

Pronostico Musetti-Sonego 29 ottobre 2025

Guida TV Tennis ATP Parigi: dove vedere Musetti-Sonego?

Il match tra Musetti e Sonego, valido per il 2° turno del Masters 1000 di Parigi, è in programma nella giornata di mercoledì 29 ottobre. L’incontro sarà disponibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.363.10
1.363.00
1.363.00
1.353.10
1.363.00

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego

L’unico precedente tra i due azzurri risale a Vienna nel 2024, quando il 23enne carrarino ebbe la meglio in due set al primo turno. Musetti favorito anche in questo match, ma non crediamo in un Sonego arrendevole, con i derby azzurri che caricano sempre qualcosa in più, e giochiamo su un match prolungato.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.67

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Twitter-loghino.pngTWITTER BETITALIAWEB
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostico Lorenzo Musetti-Felix Auger Aliassime: ottavi di finale ATP Shanghai 2025
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostico Lorenzo Musetti-Felix Auger Aliassime: ottavi di finale ATP Shanghai 2025
7 Ottobre 2025
Pronostico Novak Djokovic-Jaume Munar: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis ATP Shanghai 2025
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostico Novak Djokovic-Jaume Munar: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis ATP Shanghai 2025
7 Ottobre 2025
Pronostico Lorenzo Musetti-Francisco Comesana: le scommesse sul Tennis ATP Shanghai 2025 del 4 ottobre
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostico Lorenzo Musetti-Francisco Comesana: le scommesse sul Tennis ATP Shanghai 2025 del 4 ottobre
3 Ottobre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.