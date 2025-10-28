Già tempo di derby azzurro al secondo turno del Master 1000 di Parigi, torneo ATP di Tennis che mercoledì vedrà contro Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Pronostico Musetti-Sonego 29 ottobre 2025.

Pronostico Musetti-Sonego 29 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego sfida valida per il secondo turno ATP 1000 Parigi, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

I due compagni di doppio, si sfida in un derby azzurro importante, in particolare per Lorenzo Musetti che oltre a giocare per avanzare nel torneo parigino, si gioca anche le ultime chance di qualificazione alle prossime ATP Finals di Torino, dove raggiungerebbe Sinner (anche lui in gioco a Parigi dove spera di tornare numero 1 al mondo). Musetti esordirà nell’impianto indoor La Defense Arena proprio contro il piemontese, dopo aver ricevuto un bye al round d’apertura essendosi presentato testa di serie numero 7 in questo torneo.

Lorenzo Sonego ha invece giocato un primo turno non scontato, dove si è ben imposto per 2 set a 0 contro lo statunitense Sebastian Korda.

Guida TV Tennis ATP Parigi: dove vedere Musetti-Sonego?

Il match tra Musetti e Sonego, valido per il 2° turno del Masters 1000 di Parigi, è in programma nella giornata di mercoledì 29 ottobre. L’incontro sarà disponibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego

L’unico precedente tra i due azzurri risale a Vienna nel 2024, quando il 23enne carrarino ebbe la meglio in due set al primo turno. Musetti favorito anche in questo match, ma non crediamo in un Sonego arrendevole, con i derby azzurri che caricano sempre qualcosa in più, e giochiamo su un match prolungato.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.67

