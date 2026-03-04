Pronostico Matteo Berrettini-Adrian Mannarino: analisi e scommesse primo turno Tennis Indian Wells del 04-03-2026

4 Marzo 2026

Inizia il primo Master 1000 della stagione di Tennis, Indian Wells 2026 che apre il breve swing statunitense. Come visto nell’anteprima, Jannik Sinner apre favorito, ma in questo articolo entriamo nel dettaglio dei singoli match, col primo turno che vede il romano Matteo Berrettini sfidare il veterano Adrian Mannarino. Pronostico Berrettini-Mannarino 4 marzo 2026.

Pronostico Berrettini-Mannarino 4 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Adrian Mannarino, match di tennis valido per il primo turno Master 1000 Indian Wells 2026 di tennis maschile.

Sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden il nostro Matteo Berrettini, attualmente  poco lontano dalla top 60 della classifica ATP, si presenta non solo come uno dei sette italiani ammessi direttamente al main draw, ma anche come un giocatore ancora alla ricerca di continuità dopo una stagione con alti e bassi.

Di fronte a lui, Adrian Mannarino, francese di lungo corso e veterano dell’ATP Tour, non è esattamente un avversario “facile” per un esordio in un Masters 1000. Il 35enne transalpino è noto per il suo gioco profondo, paziente e capace di creare molte difficoltà da fondo campo, soprattutto su superfici veloci come quella californiana. 

Pronostico Berrettini-Mannarino 4 marzo 2026

Pronostico Berrettini-Mannarino 4 marzo 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Adrian Mannarino?

La partita tra Matteo Berrettini e Adrian Mannarino, valida per il primo turno del Masters1000 di Indian Wells, andrà in scena sul campo centrale e il programma di incontri inizierà quest’oggi dalle 20:00 italiane. L’incontro è il terzo nello schedule e, verosimilmente, inizierà in orario notturno in Italia. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204), per esigenze di palinsesto; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Adrian Mannarino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Berrettini-Adrian Mannarino
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.403.00
1.363.00
1.372.95
1.372.90
1.383.00

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Adrian Mannarino

Nei precedenti scontri tra i due, Mannarino conduce per 2-0, con l’ultimo successo che arriva nel 2025 a Shanghai, dove il francese si è imposto in due set su cemento. Il romano è favorito, forse un po troppo, e giochiamo su almeno un set strappano da Mannarino.

PRONOSTICO: MANNARINO VINCE UN SET @1.75

