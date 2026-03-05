Pronostico Matteo Arnaldi-Mackenzie McDonald: analisi e scommesse tennis, Master 1000 ATP Indian Wells del 06-03-2026

Pronostico Arnaldi-McDonald 6 marzo 2026
Pronostici Tennis ATP Master 1000
di
5 Marzo 2026

Nella notte tra giovedì e venerdì scende in campo Matteo Arnaldi per cercare di dare una svolta ad un periodo poco positivo, che si protrae ormai da molto, ma sulla sua strada c’è un avversario impegnativo al primo turno del Master 1000 di Tennis, ATP Indian Wells. Pronostico Arnaldi-McDonald 6 marzo 2026.

Pronostico Arnaldi-McDonald 6 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-Mackenzie McDonald, match di tennis valido per il primo turno Master 1000 Indian Wells 2026 di tennis maschile.

Matteo Arnaldi, reduce da un 2025 piuttosto difficile, riparte dalla California dopo un primo assaggio della nuova stagione in Australia. Il sanremese sta vivendo di alti e bassi anche nel 2026 (una vittoria, un ritiro e una sconfitta). Il tennista ligure era partito dalle qualificazioni a Brisbane battendo il francese Gaston al termine di una dura battaglia, poi però ha dato forfait prima del match contro Hijikata. Agli Australian Open si è presentato comunque, nonostante una condizione fisica non ottimale, ed è stato battuto nettamente al primo turno da Rublev: 6-4 6-2 6-3. I problemi fisici sono costati un poderoso tonfo in classifica per il sanremese, che nel 2024 di questi tempi viaggiava alle soglie della trentesima posizione: adesso è alla numero 85.

Lo statunitense Mackenzie McDonald occupa invece la 126esima posizione del ranking ed è entrato nel main draw grazie a due successi nelle qualificazioni, il primo in due set sull’ucraino Sachko e il secondo sempre in due set nel derby contro Svajda. Nel 2026 nel tabellone principale di un torneo del circuito ATP non ha ancora vinto una partita, spera di rompere il ghiaccio nell’appuntamento di casa: è infatti originario proprio della California.

Pronostico Arnaldi-McDonald 6 marzo 2026

Pronostico Arnaldi-McDonald 6 marzo 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Arnaldi-Mackenzie McDonald?

Il Masters 1000 di Indian Wells è visibile su Sky Sport, che dedica all’evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la possibilità di seguire i match su più campi. La competizione può essere vista anche in streaming attraverso le app NOW (tramite pass Sport), Sky Go e Tennis TV. 

Migliori quote per Matteo Arnaldi-Mackenzie McDonald

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Arnaldi-Mackenzie McDonald
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
2.201.67
2.201.62
2.161.68
2.101.73
2.171.67

Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-Mackenzie McDonald

Un solo precedente tra lui e Arnaldi nel 2024 al Masters 1000 del Canada: vittoria dell’azzurro in tre set. Chi vince trova il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 27.

PRONOSTICO: VITTORIA MCDONALD @1.73

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
