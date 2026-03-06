Inizia il primo master 1000 della stagione ATP Tennis dell’anno anche per Flavio Cobolli che torna in campo dopo la vittoria ad Acapulco e lo farà contro uno dei giocatori che ha superato proprio in Messico per arrivare al titolo, il serbo Miomir Kecmanovic. Pronostico Cobolli-Kecmanovic 6 marzo 2026.

Pronostico Cobolli-Kecmanovic 6 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Miomir Kecmanovic, match di tennis valido per il secondo turno Master 1000 Indian Wells 2026 di tennis maschile.

Flavio Cobolli torna in campo dopo il trionfo di Acapulco in finale si Tiafoe. In Messico, il tennista romano ha espresso un livello molto alto e ora punta ad andare il più avanti possibile anche al Master 1000 che inizia oggi dopo il bye al primo turno.

Dall’altra parte del campo ci sarà un avversario che l’azzurro ha affrontato proprio nel torneo messicano e sconfitto nel proprio percorso. Il riferimento è al serbo Miomir Kecmanovic che ad Acapulco si era preso anche lo scalpo di un certo Zverev. Kecmanovic è già sceso in campo al primo turno, superando (per ritiro) un altro teutonico, Altmaier.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Miomir Kecmanovic?

La partita tra Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic, valida per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells 2026, sarà la prima prevista sul campo 6 e l’orario di inizio è fissato dalle 20:00 italiane. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Miomir Kecmanovic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Miomir Kecmanovic

Oltre al precedente recente di Acapulco i due tennisti si erano incontrati, sempre sul cemento, 4 anni prima a Napoli, e in quel caso il serbo ebbe la meglio per 2 set a 0 sul romano. Per questa sfida ci aspettiamo un match combattuto da Over.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.85

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.