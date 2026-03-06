Lorenzo Musetti torna in campo dopo l’infortunio che gli è costato l’Australian Open (ritiro da avanti 2-0 su Djokovic) e per il toscano parte ora il primo master 1000 della stagione ATP di Tennis, Indian Wells, con un secondo turno contro l’ungherese Marton Fucsovic. Pronostico Musetti-Fucsovic 6 marzo 2026.

Pronostico Musetti-Fucsovic 6 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Marton Fucsovic, match di tennis valido per il secondo turno Master 1000 Indian Wells 2026 di tennis maschile.

Lorenzo Musetti farà quest’oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells. Il toscano (n.5 del mondo) rientra da una lunga pausa e sarà interessante comprendere lo stato di forma dell’azzurro, reduce da uno stop per l’infortunio nel corso dei quarti di finale degli Australian Open 2026, quando era avanti di due set contro il serbo Novak Djokovic.

Contro ci sarà l’ungherese Marton Fucsovics, numero 56 al mondo. Dopo l’uscita agli ottavi di Doha per mano di Khachanov, l’ungherese ha giocato il primo turno qui ad Indian Wells e ha superato per 2 set a 0 (7-5, 6-3) l’australiano O’Connell.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Marton Fucsovic?

La partita tra Lorenzo Musetti e Marton Fucsovics, valida per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells 2026, sarà la seconda prevista sul campo 3 e il programma di incontri inizierà dalle 20:00 italiane. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204) per esigenze di palinsesto; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Marton Fucsovic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Marton Fucsovic

Non ci sono precedenti tra questi due giocatori e quindi sarà l’incontro odierno a dare delle indicazioni. Fondamentale sarà per l’azzurro avere un rendimento al servizio convincente e continuo, in modo da poter giocare coi piedi dentro il campo e ottenere punti in pochi scambi, senza chiedere troppo al proprio corpo.

PRONOSTICO: MUSETTI -3.5 GAMES @1.73

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.