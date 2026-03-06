Pronostico Lorenzo Musetti-Marton Fucsovic: analisi, quote e scommesse tennis ATP Master 1000 Indian Wells del 06-03-2026

Pronostico Musetti-Fucsovic 6 marzo 2026
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Avatar
di
6 Marzo 2026

Lorenzo Musetti torna in campo dopo l’infortunio che gli è costato l’Australian Open (ritiro da avanti 2-0 su Djokovic) e per il toscano parte ora il primo master 1000 della stagione ATP di Tennis, Indian Wells, con un secondo turno contro l’ungherese Marton Fucsovic. Pronostico Musetti-Fucsovic 6 marzo 2026.

Pronostico Musetti-Fucsovic 6 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Marton Fucsovic, match di tennis valido per il secondo turno Master 1000 Indian Wells 2026 di tennis maschile.

Lorenzo Musetti farà quest’oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells. Il toscano (n.5 del mondo) rientra da una lunga pausa e sarà interessante comprendere lo stato di forma dell’azzurro, reduce da uno stop per l’infortunio nel corso dei quarti di finale degli Australian Open 2026, quando era avanti di due set contro il serbo Novak Djokovic.

Contro ci sarà l’ungherese Marton Fucsovics, numero 56 al mondo. Dopo l’uscita agli ottavi di Doha per mano di Khachanov, l’ungherese ha giocato il primo turno qui ad Indian Wells e ha superato per 2 set a 0 (7-5, 6-3) l’australiano O’Connell. 

Pronostico Musetti-Fucsovic 6 marzo 2026

Pronostico Musetti-Fucsovic 6 marzo 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Marton Fucsovic?

La partita tra Lorenzo Musetti e Marton Fucsovics, valida per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells 2026, sarà la seconda prevista sul campo 3 e il programma di incontri inizierà dalle 20:00 italiane. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204) per esigenze di palinsesto; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. 

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Marton Fucsovic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Marton Fucsovic
06/03/2026
22:00
Bookmaker12
1.303.50
1.303.40
1.402.75
1.303.45
1.303.45

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Marton Fucsovic

Non ci sono precedenti tra questi due giocatori e quindi sarà l’incontro odierno a dare delle indicazioni. Fondamentale sarà per l’azzurro avere un rendimento al servizio convincente e continuo, in modo da poter giocare coi piedi dentro il campo e ottenere punti in pochi scambi, senza chiedere troppo al proprio corpo.

PRONOSTICO: MUSETTI -3.5 GAMES @1.73

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostico Matteo Berrettini-Alexander Zverev: analisi, guida tv e scommesse Tennis ATP Master 1000 Indian Wells
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostico Matteo Berrettini-Alexander Zverev: analisi, guida tv e scommesse Tennis ATP Master 1000 Indian Wells
6 Marzo 2026
Pronostico Flavio Cobolli-Miomir Kecmanovic: analisi e scommesse tennis ATP, Master 1000 Indian Wells del 06-03-2026
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostico Flavio Cobolli-Miomir Kecmanovic: analisi e scommesse tennis ATP, Master 1000 Indian Wells del 06-03-2026
6 Marzo 2026
Pronostico Jannik Sinner-Dalibor Svrcina: analisi, guida tv, quote e scommesse 2° turno Tennis Master 1000 ATP Indian Wells
Pronostici Tennis ATP Master 1000
Pronostico Jannik Sinner-Dalibor Svrcina: analisi, guida tv, quote e scommesse 2° turno Tennis Master 1000 ATP Indian Wells
5 Marzo 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.