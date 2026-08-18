Flavio Cobolli ha vinto in rimonta la maratona con Blockx e approda ai quarti di finale del Masters 1000 di tennis, ATP Cincinnati, che ora vedrà il romano sfidare il forte spagnolo in ascesa, Rafa Jodar, che ha spazzato via Tabilo. Pronostico Cobolli-Jodar 19 agosto 2026.

Pronostico Cobolli-Jodar 19 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Rafa Jodar match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Cincinnati, negli Stati Uniti.

Flavio Cobolli dopo aver battuto Miomir Kecmanovic (n.66 del ranking) e Alexander Blockx (n.32 del ranking), se la vedrà con il fortissimo spagnolo, numero 11 del mondo e 7 nella Race. Chi vince troverà il pass per i quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Sascha Zverev e Tommy Paul. Cobolli ha raggiunto gli ottavi dopo una durissima battaglia di due ore e mezza contro il belga Blockx, vinta in rimonta per 7-5, 4-6, 7-5.

Rafa Jodar è uno dei talenti in ascesa del tennis spagnolo. Il 19enne ha iniziato l’anno fuori dai primi 100 ed è balzato al numero 11 del ranking. Dopo il bye al primo turno ha superato al terzo set Shapovalov (7-5 4-6 7-5) per poi migliorare con un netto 6-2, 6-1 su Tabilo al terzo turno. Nello swing americano sul cemento ha fatto finale a Washington e semifinale a Montreal.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Rafa Jodar?

Flavio Cobolli affronterà Rafael Jodar nel match valido per gli ottavi di finale a Cincinnati. L’incontro si giocherà nella giornata di mercoledì 19 agosto (orario ancora sconosciuto). La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now TV e Tennis Tv.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Rafa Jodar

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Rafa Jodar

Non ci sono precedenti tra questi due tennisti. Cobolli viene da un match estremamente logorante, mentre Jodar ha sbrigato la pratica Tabilo in appena 75 minuti. Sulla distanza lunga, la freschezza atletica dello spagnolo potrebbe rivelarsi un fattore. Questa potrebbe essere un altra sfida intensa che potrebbe prolungarsi fino al terzo set, per un Over 21.5 games che riproponiamo anche per questo match col romano in campo.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.83

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