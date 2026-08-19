Pronostico Lorenzo Musetti-Jaime Faria: analisi e scommesse ottavi di finale Tennis ATP Masters 1000 Cincinnati 2026

Pronostico Musetti-Faria 19 agosto 2026
Pronostici Tennis ATP Master 1000
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19 Agosto 2026

Continua il Masters 1000 di Tennis di Lorenzo Musetti che approda agli ottavi di finale dopo aver superato agevolmente Zheng, e ora si trova contro Jaime Faria che in questo torneo a Cincinnati ha già messo a segno un colpo a sorpresa eliminando subito Shelton. Pronostico Musetti-Faria 19 agosto 2026.

Pronostico Musetti-Faria 19 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Jaime Faria match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Cincinnati, negli Stati Uniti.

Lorenzo Musetti vuole continuare a correre al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista azzurro, dopo aver battuto Daniel Altamier (n.65 del ranking) e Michael Zheng (n.110 del ranking), se la vedrà con il portoghese numero 79 del mondo. Chi vince troverà il pass per i quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Frances Tiafoe e Felix Auger-Aliassime.

Jaime Faria ha già giocato ben cinque partite in Ohio, essendo partito dalle qualificazioni, poi ha continuato primo turno, un 6-3, 6-2 con cui ha spazzato via Brooksby, ha messo a segno un grande upset eliminando il padrone di casa Shelton ancora in due set (6-4, 6-4) ed infine ha faticato maggiormente con Walton comunque superato al terzo dopo un match combattuto (4-6 6-4 7-6).

Pronostico Musetti-Faria 19 agosto 2026

Pronostico Musetti-Faria 19 agosto 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Jaime Faria?

Lorenzo Musetti affronterà Jaime Faria nel match valido per gli ottavi di finale a Cincinnati. L’incontro è programmato nella giornata di mercoledì 19 agosto come ultima sfida sul campo intitolato a Tony Trabert. Si parte alle 17:00 (ora italiana). La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now TV e Tennis Tv.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Jaime Faria

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Jaime Faria
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.363.00
1.403.00
1.373.05
1.363.00
1.363.10

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Jaime Faria

Non ci sono precedenti tra Lorenzo Musetti e Jaime Faria. Quella a Cincinnati, quindi, sarà una prima volta assoluta. ’azzurro, dopo aver saltato Roland Garros e Wimbledon a margine dei problemi fisici riscontrati agli Internazionali d’Italia, sta cercando di ritrovare la migliore condizione sul cemento americano in vista degli US Open. Proviamo a dare fiducia a Musetti con 4 games di vantaggio nelle scommesse con handicap visto che la quota del testa a testa oggi è davvero troppo bassa per l’azzurro.

PRONOSTICO: MUSETTI -3.5 @1.83

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