Pronostico Flavio Cobolli-Tommy Paul: analisi e scommesse Tennis, quarti di finale ATP Masters 1000 Cincinnati 2026

Pronostico Cobolli-Paul 20 agosto 2026
Pronostici Tennis ATP Master 1000
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20 Agosto 2026

Grande vittoria per Flavio Cobolli che ha eliminato in rimonta Jodar, e ora affronta Tommy Paul, lo statunitense che aveva sfidato e battuto a questo stesso torneo, il Masters 1000 ATP Cincinnati, di due anni fa. Pronostico Cobolli-Paul 20 agosto 2026.

Pronostico Cobolli-Paul 20 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Tommy Paul match di tennis valido per il torneo ATP Masters 1000 Cincinnati, negli Stati Uniti.

Il 29enne statunitense Tommy Paul è reduce da una delle vittorie più emozionanti della sua carriera, avendo eliminato il n. 1 del seeding, Alexander Zverev, con il punteggio di 4-6 7-6 (8-6) 6-4 dopo avergli annullato un match-point nel tie-break del secondo parziale; l’atleta di casa è, così, arrivato a quota 36 vittorie su 51 partite disputate nel 2026.

Rimonta vincente anche per il romano Flavio Cobolli che ha sfruttato la stanchezza del 19enne Rafael Jodar, emergendo alla distanza come dimostrato dal 4-6 7-6 (7-3) 6-3 finale. L’azzurro va a caccia di una nuova grande impresa sul cemento americano e ritrova per la prima volta Paul a distanza di due anni dall’ultima volta, quando lo aveva incrociato proprio in questo torneo. 

Pronostico Cobolli-Paul 20 agosto 2026

Pronostico Cobolli-Paul 20 agosto 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Tommy Paul?

Flavio Cobolli affronterà Tommy Paul nel match valido per i quarti di finale a Cincinnati. L’incontro si giocherà nella giornata di giovedì 20 agosto come terza sfida sul campo centrale, non prima delle 21:00 (ora italiana). Il match sarà trasmesso sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Tommy Paul

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Tommy Paul
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
2.301.57
2.301.62
2.261.60
2.301.57
2.261.62

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Tommy Paul

I due tennisti si sono, già, scontrati in Ohio nel 2024 con l’affermazione in volata dell’azzurro per 6-2 4-6 7-5 dopo aver annullato tre match-point all’americano: sulla carta, non crediamo che Cobolli parta battuto neanche in questa occasione, motivo per cui riteniamo possibile il colpaccio del giocatore italiano anche se le quote lo sfavoriscono. Lo giochiamo con un piccolo handicap a favore, ma potrebbe essere anche un match da Over.

PRONOSTICO: COBOLLI +2.5 GAMES @1.83
BONUS PICK: OVER 22.5 GAMES @1.70

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