Quote Tennis Indian Wells: Nadal favorito dopo il ritiro di Djokovic. Italia con Berrettini

Quote Indian Wells, 6 azzurri eliminati dalle qualificazioni del prossimo torneo americano di Tennis. Saranno 5 gli italiani a difendere i colori dell’Italia a Indian Wells dove si è ritirato Novak Djokovic, lanciando Rafa Nadal come favorito assoluto. Ci va molto peggio nel femminile dove avremo la sola Jasmine Paolini come rappresentate azzurra.

Quote Indian Wells 2022: la situazione degli italiani

Restano 5 gli italiani nel tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells. Per Matteo Berrettini, testa di serie numero 6, ci sarà l’esordio direttamente al secondo turno contro uno tra Ugo Humbert, già incontrato due volte e battuto in entrambi i casi a livello di ATP, e il danese Rune, passato dalle qualificazioni. Il tennista romano si trova nella parte bassa del tabellone e al terzo turno dovrebbe vedersela con il sudafricano Lloyd Harris (un solo precedente, vinto da Berrettini al Roland Garros nel 2020). Agli ottavi, invece, possibile incrocio con il canadese Felix Auger-Aliassime, poi eventualmente ci sarebbe il tedesco Alexander Zverev, favorito nel suo percorso.

Anche Lorenzo Sonego esordirà direttamente al secondo turno: il suo avversario sarà uno tra Benjamin Bonzi e Arthur Rinderknech. Jannik Sinner, invece, attende al secondo turno uno tra il sudcoreano Soonwoo Kwon e il serbo Laslo Djere (nessun precedente con il primo, due sconfitte contro il secondo). Se entrambi gli azzurri dovessero, vincere, si ritroverebbero contro nel terzo turno e in prospettiva uno dei due dovrebbe trovare il norvegese Casper Ruud ed eventualmente Rafa Nadal ai quarti.

Lorenzo Musetti, invece, dovrà fare i conti al primo turno con l’americano Marcos Giron, che curiosamente lo precede di una posizione nel ranking ATP (55). In caso di vittoria, l’azzurro troverebbe Reilly Opelka, con cui ha già perso a Roma e agli US Open nel 2021. Fabio Fognini, infine, se la vedrà con lo spagnolo Pablo Andujar, già battuto 4 volte su 5 in passato. Al turno successivo ci sarebbe poi da affrontare il georgiano Nikoloz Basilashvili, che nel 2021 è stato già battuto dal ligure a Cincinnati. L’eventuale scoglio successivo dovrebbe essere il britannico Cameron Norrie (1-1 nei precedenti). Agli ottavi la prospettiva è quella di trovare il greco Stefanos Tsitsipas.

Djokovic si cancella. Nadal favorito, occhio ad Alcaraz

Ufficiale da ieri sera l’assenza di Novak Djokovic, che si è cancellato dal tabellone del torneo in seguito al divieto del governo statunitense all’ingresso su territorio a stelle e strisce perché non vaccinato. Il serbo, inserito regolarmente nel sorteggio come testa di serie numero 2, non è riuscito ad ottenere l’esenzione dal “Center for Disease Control” americano, che gli avrebbe consentito di giocare anche senza vaccino.

Il suo posto sarà preso dal bulgaro Grigor Dimitrov, semifinalista lo scorso anno, che entra come testa di serie numero 33. Daniil Medvedev scenderà dunque in campo da numero uno del tabellone per la prima volta in un torneo di questo livello, con l’obiettivo di cancellare le due sconfitte consecutive rimediate contro Rafa Nadal che è ora il favorito per la vittoria finale.

Per mantenere la prima posizione del ranking, il russo dovrà arrivare almeno ai quarti di finale, ma agli ottavi potrebbe trovarsi di fronte già il giovane emergente Carlos Alcaraz. Nadal, a sua volta, nel quarto turno potrebbe trovarsi contro Denis Shapovalov ed eventualmente ai quarti il nostro Jannik Sinner.

PICK: Rafa Nadal @3.75

AZZARDO: Carlos Alcaraz @29.00

Quote Indian Wells 2022: i favoriti

Rafael Nadal @3.75

Daniil Medvedev @4

Alexander Zverev @6

Stefanos Tsitsipas @9

Felix Auger-Aliassime @16

Andrey Rublev @19

Matteo Berrettini @25

Carlos Alcaraz @29

Hubert Hurkacz @29

Grigor Dimitrov @40

Jannik Sinner @40

Denis Shapovalov @50

Cameron Norrie @66

Casper Ruud @66

Reily Opelka @66

Indian Wells, la situazione nelle qualificazioni femminili

Niente da fare, in campo femminile, per Sara Errani e Lucia Bronzetti, sconfitte, nelle qualificazioni, rispettivamente dall’inglese Boulter 6-3 6-3 e dall’ungherese Galfi 6-3 7-6(5). L’unica italiana in gara ad Indian Wells, dopo il forfait di Camila Giorgi, sarà quindi Jasmine Paolini, che se la vedrà oggi con la britannica Katie Boulter, giusitiziera appunto della Errani.

In caso di passaggio del turno, l’azzurra dovrà affrontare la testa di serie n.2 Aryna Sabalenka, sorteggiata nello stesso ottavo della connazionale Azarenka, anche se nessuna delle due potrà essere rappresentata dalla propria bandiera viste le sanzioni seguenti al conflitto in Ucraina. Nella stessa parte del tabellone, ci sono anche Sakkari, Jabeur e Osorio.

