Pronostici Tennis Indian Wells: Jannik Sinner favorito contro Kyrgios

Indian Wells 15 Marzo, Jannik Sinner passa il turno ed è favorito su Kyrgios, con i quarti nel mirino in questo importante torneo ATP Tennis , un ipotesi concreta. Vediamo tutte le quote antepost, il programma, i testa a testa che ci attendono e anche gli aggiornamenti dal torneo femminile WTA di Indian Wells.

Sinner favorito ai quarti di Indian Wells contro Kyrgios

Jannik Sinner continua il suo cammino nel Masters 1000 di Indian Wells e punta i quarti di finale. L’altoatesino, dopo le due vittorie con Djere e Bonzi, affronta il ben più pericoloso Nick Kyrgios ma è favorito per il successo @1,80 su Sisal. Match che rimane equilibrato sulla carta, con la vittoria del talento aussie fissata @1,95. Nel set betting in pole c’è il successo in due set dell’italiano, proposto @2,75, mentre lo 0-2 per Kyrgios vale @3,10 la posta.

Oggi in campo invece Matteo Berrettini per il terzo turno del torneo sul cemento californiano: il romano classe 1996 è super favorito per la vittoria contro Harris @1,25 su Sisal, mentre un successo del sudafricano paga @4 volte la posta.

Indian Wells 15 Marzo: Programma e quote

Berrettini M – Harris L 1,22 4,00

Cirstea S – Halep S 4,50 1,18

Kecmanovic M – Van De Zandschulp B 2,25 1,60

Martic P – Samsonova L 2,20 1,65

Begu I C / Niculescu – Dabrowski G / Olmos G 2,15 1,65

Swiatek I. – Kerber A 1,18 4,75

De Minaur A – Paul T 1,90 1,85

Munar Clar J – Fritz T 5,00 1,15

Bopanna R / Shapovalov D – Gonzalez S / Roger-vass 1,70 2,10

Schwartzman D – Isner J 1,70 2,15

Dart H – Keys M 4,25 1,21

Dolehide C / Sanders S – Xu Y / Yang Z 1,75 2,05

Sakkari M – Saville, Daria 1,20 4,25

Indian Wells 16 Marzo: Programma e quote

Johnson S – Hurkacz H 3,70 1,27

Badosa Gibert P – Fernandez, Leylah Annie 1,45 2,60

Bublik A – Dimitrov G 1,95 1,80

Rybakina E – Golubic V 1,23 3,90

Rublev A – Tiafoe F 1,30 3,45

Kudermetova V – Vondrousova M 2,35 1,57

Bouzkova M / Hradecka L – Cornet A / Fernandez L A 1,63 2,25

Gauff C / Mcnally C – Muhammad A / Shibahara E 1,55 2,35

Monfils G – Alcaraz Garfia, Carlos 3,20 1,32

Nadal R. – Opelka R 1,18 4,50

Norrie C – Brooksby J 1,85 1,90

Sinner J – Kyrgios N 1,75 2,05

Indian Wells 15 Marzo: Quote Antepost

Nelle quote antepost di SISAL rimane favorito Rafael Nadal @2,25, seguito da Alcaraz e Rublev @7,50 dopo la clamorosa eliminazione di Medvedev. Segue proprio Berrettini in quota @9, mentre il trionfo di Sinner si gioca @16. Vediamo anche tutte le quote SNAI anche sul femminile dove abbiamo Iga Swiatek davanti a tutte.

Atp Indian Wells 2022

Nadal, Rafael 2,50

Rublev, Andrey 7,00

Alcaraz, Carlos 7,50

Berrettini, Matteo 12

Fritz, Taylor 18

Sinner, Jannik 18

Hurkacz, Hubert 18

Kyrgios, Nick 20

Norrie, Cameron 25

Brooksby, Jenson 25

Dimitrov, Grigor 33

Monfils, Gael 33

Opelka, Reilly 40

De Minaur, Alex 40

Schwartzman, Diego 50

Bublik, Alexander 50

Van De Zandschulp, B 67

Isner, John 67

Tiafoe, Frances 75

Paul, Tommy 75

Harris, Lloyd 150

Altro 25

Wta Indian Wells 2022

Swiatek, Iga 3,50

Halep, Simona 4,50

Badosa, Paula 8,00

Sakkari, Maria 8,00

Rybakina, Elena 10

Vondrousova, Marketa 13

Keys, Madison 13

Fernandez, Leylah An 20

Kudermetova, Veronik 33

Kerber, Angelique 40

Samsonova, Liudmila 40

Cirstea, Sorana 50

Golubic, Viktorija 75

Altro 25

