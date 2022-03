Pronostici Tennis: Medvedev favorito al ATP Master 1000 Miami. Speranze azzurre con Berrettini e Sinner

ATP Master 1000 Miami, si torna in campo col Tennis negli Stati Uniti con l’importante torneo di Miami. Intanto dal WTA arriva la notizia del ritiro della numero 1 al mondo, Ashleigh Barry.

ATP Master 1000 Miami: Medvedev favorito. L’Italia ha speranze con Berrettini e Sinner

Archiviato Indian Wells con la vittoria di Fritz su Nadal, prende il via oggi, sui campi di cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium di Miami in Florida, il secondo Atp Masters 1000 del 2022, che si concluderà con la finale di domenica 3 aprile.

Gli azzurri ai nastri di partenza sono 5: si tratta di Matteo Berrettini (n. 4), Jannik Sinner (n. 9), Fabio Fognini (n. 31), Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego (n. 19). Da valutare le condizioni di Sinner, costretto al ritiro agli ottavi di Indian Wells, mentre Fognini si è dovuto fermare al secondo turno del primo Masters 1000 per via dell’influenza.

L’Italia vuole essere protagonista al Masters 1000 di Miami. Nel torneo sul cemento della Florida, non mancano le ambizioni di un titolo per Matteo Berrettini e Jannik Sinner, rispettivamente numero uno e due del tennis azzurro: per entrambi, la vittoria del torneo americano paga @12 volte la posta su Sisal, in un tabellone che vede favorito il russo Daniil Medvedev in quota @3,50. Segue il prodigio spagnolo Carlos Alcaraz, offerto @5, mentre il tedesco Alexander Zverev è visto @9. A quota @12, insieme agli italiani, ci sono il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Andrey Rublev.

ATP Master 1000 Miami: programma primo turno

Tabellone maschile: 1° turno

Medvedev-Bye

Delbonis-Murray

Martinez-Struff

Bye-Garin

Basilashvili-Bye

Brooksby-Coria

Baez-Majchrzak

Bye-Bautista Agut

Shapovalov-Bye

Harris-Bagnis

Bye-Evans

Karatsev-Bye

Bedene-Humbert

Djere-Rinderknech

Bye-Hurkacz

Tsitsipas-Bye

Altmayer-Q

Tsonga-Thompson

Bye-De Minaur

Cilic-Bye

Musetti-Popyrin

Fucsovics-Giron

Bye-Alcaraz

Fritz-Bye

Q-Van de Zandschulp

Paul-Bonzi

Bye-Khachanov

Ramos Vinolas-Bye

Korda-Davidovich-Fokina

Q-Kecmanovic

Bye-Auger-Aliassime

Rublev-Bye

Kyrgios-Mannarino

Bye-Fognini

Carreno Busta-Bye

Carballes Baena-Goffin

Cressy-Ruusuvuori

Bye-Sinner

Opelka-Bye

Grieskspoor-Cerundolo

Otte-Q

Bye-Monfils

Tiafoe-Bye

Kwon-Nakashima

Cerundolo-Lajovic

Bye-Berrettini

Ruud-Bye

Laaksonen-Paire

Q-Millman

Bye-Bublik

Isner-Bye

Nava–Gaston

Simon-Draper

Bye-Norrie

Schwartzman-Bye

Q-Gasquet

Shang-Q

Bye-Sonego

Dimitrov-Bye

Mcdonald-Koepfer

Coric-Q

Bye-Zverev

WTA Miami, il programma del torneo femminile

Erano due, invece, le italiane impegnate nel tabellone femminile del WTA Miami. Camila Giorgi, numero 27 del seeding, entrerà in scena al secondo turno contro la vincente tra Alja Tomljanovic e una qualificata.

Jasmine Paolini (n. 45), invece, è stata subito eliminata al primo turno dalla russa Alexandrova, mai incontrata prima: la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana ha ceduto in soli 61 minuti di partita con il punteggio di 6-1, 6-2.

Nella parte alta del tabellone spicca la testa di serie numero uno Aryna Sabalenka, tra le favorite per la vittoria finale assieme alla polacca Iga Swiatek, che presiede la parte bassa del tabellone e che viene dalla vittoria di Indian Wells ai danni della greca Sakkari.

