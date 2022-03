Scommesse Tennis: Jannik Sinner sfida Kyrgios da sfavorito al Masters 1000 Miami

ATP Miami 2022, Jannik Sinner sogna i quarti di finale del Master 1000 in Florida e ora è atteso ad un avversario ostico, Nick Kyrgios che ha appena eliminato un altro italiano, Fognini. Intanto nel femminile rimane in corsa Lucia Bronzetti.

ATP Miami: Sinner sfida Kyrgios ai quarti

Jannik Sinner insegue i quarti di finale al Masters 1000 di Miami. Dopo aver battuto Carreno Busta, nel match degli ottavi l’italiano si trova davanti un altro avversario difficile come Nick Kyrgios, fresco di successo con Fabio Fognini. L’australiano appare infatti favorito nella sfida con l’altoatesino: un suo successo vale @1,50 la posta su Sisal, mentre una vittoria di Sinner è vista @2,50.

Per quanto riguarda il set betting, un successo in due set del talento australiano si gioca @2,25, mentre il 2-1 sempre in favore di Kyrgios è in quota @3,60, con lo 0-2 per Sinner @4.00.

Nelle quote antepost è sempre Daniil Medvedev a comandare le lavagne. Lo indivia Alexander Zverev ma attenzione anche all’astro nascente Carlos Alcaraz, capace di mettersi alle spalle proprio Kyrgios oltre che Stefanos Tsitsipas. Una vittoria finale di Sinner non è così impossibile, è quotata @18.00 volte la posta.

Atp Miami 2022

Medvedev, Daniil 3,25

Zverev, Alexander 5,00

Alcaraz, Carlos 5,50

Kyrgios, Nick 7,50

Tsitsipas, Stefanos 12

Ruud, Casper 18

Sinner, Jannik 18

Hurkacz, Hubert 20

Norrie, Cameron 20

Tiafoe, Frances 25

Fritz, Taylor 25

Kecmanovic, Miomir 40

Brooksby, Jenson 40

Korda, Sebastian 40

Bautista Agut, Rober 50

Kokkinakis, Thanasi 66

Karatsev, Aslan 66

Paul, Tommy 75

De Minaur, Alex 100

Cilic, Marin 100

Harris, Lloyd 100

Altro 66

WTA Miami: Lucia Brozetti sfavorita contro la Gavrilova

Nel tabellone femminile, invece, Lucia Bronzetti si trova davanti Daria Gavrilova. La nativa di Rimini, dopo essere avanzata senza giocare per il ritiro di Kalinskaya, vede complicato un successo a quota @4, mentre la tennista russo-australiana è offerta @1,25.

Nelle quote antepost per la vittoria finale è Iga Swiantek la donna da battere con Naomi Osaka primo ostacolo. Il terzo incomodo è rappresentato da Paula Badosa mentre con la Brozetti si vola addirittura in tripla cifra con quota @100 la posta per una inattesa affermazione qui a Miami.

Wta Miami 2022

Swiatek, Iga 2,75

Osaka, Naomi 4,50

Badosa, Paula 6,50

Bencic, Belinda 12

Gauff, Cori 15

Collins, Danielle 15

Pegula, Jessica 15

Jabeur, Ons 18

Kvitova, Petra 20

Kudermetova, Veronik 25

Saville, Daria 40

Bronzetti, Lucia 100

Altro 25

