Pronostici Tennis: Sinner favorito contro Cerundolo. La semifinale è alla portata per Jannik

ATP Miami 30 marzo 2022, continua il sogno di Jannik Sinner che è nettamente favorito ai quarti contro Cerundolo. La semifinale sembra alla portata dell’altoatesino che ha appena eliminato Kyrgios e che ha possibilità anche di vittoria finale di questo Masters 1000 offerto @8.50 volte la posta (è sempre Medvedev il favorito assoluto).

ATP Miami 30 marzo: Sinner sogna la semifinale ma prima c’è Cerundolo

Battuto anche Kyrgios, Jannik Sinner affronta Francisco Cerundolo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami e lo fa da grande favorito per avanzare al penultimo atto del torneo. L’azzurro vede il successo @1,16 su Sisal, mentre l’argentino parte piuttosto indietro @4,75. I pronostici sono per una vittoria in due set in favore dell’altoatesino, offerta @1,50, mentre il 2-1 sempre per Sinner vale @3,75 volte la posta. L’altoatesino prima di Kyrgios aveva superato già Ruusuvuori e Carreno Busta.

Non ci sono precedenti tra i due: Sinner non ha mai incrociato Cerundolo in un match ufficiale. Sotto i colpi dell’argentino sono caduti nell’ordine l’olandese Tallon Griekspoor, l’americano Reilly Opelka (costretto al ritiro per problemi fisici sullo score di 6-1 3-1), il francese (testa di serie n.22) Gael Monfils e infine la testa di serie n.28 Frances Tiafoe. Una serie valsagli un guadagno di ben 31 posizioni nel ranking ATP virtualmente (n.72 ATP). Sinner ha eliminato nell’ordine Ruusuvuori, Carreno Busta e Kyrgios.

ATP Miami 30 marzo: si gioca anche il doppio con Fognini e Bolelli

Italia ancora presente anche nel doppio, dove la coppia formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli affronta il duo Koolhof/Skupski. Gli azzurri partono indietro sulla carta, tanto che il loro successo si gioca @2,20, mentre la vittoria dei loro avversari è vista @1,60.

Vediamo tutte le quote testa a testa delle prossime sfide in programma tra oggi e domani in Florida.

17:00 Siegemund L / Zvonareva V – Linette M / Sorribes Tormo S 2,00 1,75

18:15 Gauff C / Mcnally C – Cornet A / Teichmann J 1,32 3,25

19:00 Badosa Gibert P – Pegula J 1,55 2,40

20:00 Hurkacz H / Isner J – Ram R / Salisbury J 2,25 1,63

21:00 Sinner J – Cerundolo F 1,15 5,00

01:00 Kvitova P – Swiatek I. 4,75 1,17

03:00 Ruud C – Zverev A 3,40 1,30

17:00 Alcaraz, Carlos – Kecmanovic M 1,16 4,75

17:00 Bencic Be. – Osaka N 2,65 1,45

17 Medvedev D – Hurkacz H 1,23 4,00

19:00 Koolhof W / Skupski N – Bolelli S / Fognini 1,60 2,25

Tutte le quote ATP e WTA Miami 2022

Atp Miami 2022

Medvedev, Daniil 2,50

Alcaraz, Carlos 3,75

Zverev, Alexander 4,75

Sinner, Jannik 8,50

Ruud, Casper 12

Hurkacz, Hubert 15

Kecmanovic, Miomir 25

Altro 33

Wta Miami 2022

Swiatek, Iga 2,35

Osaka, Naomi 3,00

Badosa, Paula 6,00

Bencic, Belinda 7,00

Pegula, Jessica 12

Kvitova, Petra 15

