Pronostici Tennis Masters 1000 Montecarlo, primo master 1000 della stagione 2022 su terra rossa (leggi qui il calendario completo su terra rossa). Vediamo le quote, il calendario, i tabelloni, gli azzurri e i favoriti con i consigli per le scommesse.

Pronostici Tennis Masters 1000 Montecarlo: i favoriti

Sarà la 115a edizione dell’appuntamento monegasco, la seconda dopo lo stop causato dal Covid nel 2020. L’impianto di riferimento è il Montecarlo Country Club, sito nel comune francese di Roccabruna, al confine con il Principato di Monaco, che consta di 23 campi da tennis e ha una capienza massima di 10.200 spettatori.

Gli unici a vincere almeno 3 edizioni nell’era Open al Monte-Carlo Rolex Masters sono stati Ilie Nastase e Rafa Nadal: quest’ultimo può vantare qualcosa come 8 vittorie consecutive tra il 2005 e il 2012. Novak Djokovic ha vinto l’edizione del 2015, ma è stato sconfitto due volte in finale, anche se Roger Federer è riuscito suo malgrado a fare peggio perdendo addirittura 4 volte. L’Italia può vantare nel torneo 3 vittorie di Nicola Pietrangeli (2 consecutive), ma anche un successo recentissimo di Fabio Fognini, che nel 2019 ha avuto la meglio in finale su Dusan Lajovic.

Il grande atteso del torneo sarà proprio Novak Djokovic, che scenderà in campo per il suo primo Masters 1000 dell’anno, il suo secondo torneo stagionale dopo l’Atp 500 di Dubai che ha salutato ai quarti di finale perdendo contro Vesely. Il serbo se la vedrà al secondo turno con Davidovich Fokina, che ha battuto Giron al debutto. Ai quarti di finale, il numero uno del ranking ATP potrebbe trovarsi di fronte l’astro nascente Carlos Alcaraz.

Stiamo parlando di due tra i favoriti assoluti del torneo, l’esperto leone “indomabile”, che paga però l’inattività dei primi mesi dell’anno, e il predestinato, in costante ascesa tra la fine del 2021 e l’inizio di questo 2022. Tra i favoriti deve inevitabilmente esserci il campione uscente Stefanos Tsitsipas, così come il finalista della passata edizione, Andrey Rublev. A ruota Casper Ruud, finalista a Miami, mentre sono da verificare le ambizioni di Alexander Zverev, che non sta esprimendo un grande tennis ormai da novembre 2021.

Pronostici Tennis Masters 1000 Montecarlo: gli italiani

Il sorteggio del tabellone principale vede la partecipazione di quattro italiani. La prima testa di serie azzurra sarà Jannik Sinner, che a Miami è stato costretto a cedere il passo per la semifinale a Cerundolo a causa di una vescica. Il trentino, numero 9 del seeding, debutterà contro il croato Borna Coric, numero 199 ATP e mai affrontato prima. Sinner, così come gli altri italiani, è stato inserito nella parte bassa del tabellone, ovvero quella in cui la testa di serie più alta è rappresentata dal tedesco Alexander Zverev.

 

Fabio Fognini debutterà contro il francese Arthur Rinderknech e anche in questo caso non ci sono precedenti tra i due. Il vincente, con ogni probabilità, se la vedrà al secondo turno con il greco Stefanos Tsitsipas, campione uscente del torneo.

Lorenzo Musetti affronterà il francese Benoit Paire, già battuto poche settimane fa per 2-0 al primo turno del torneo di Miami. Lorenzo Sonego, invece, se la vedrà per la prima volta in assoluto con il bielorusso Ilya Ivashka. Niente da fare, purtroppo, per il 19enne fiorentino Flavio Cobolli, che saluta Montecarlo all’ultimo turno delle qualificazioni perdendo contro il finlandese Ruusuvuori in tre set (4-6, 6-4, 6-3).

Quote Antepost ATP Montecarlo

Primo Quarto Atp Montecarlo 2022

Djokovic, Novak 1,95

Alcaraz, Carlos 2,20

Bautista Agut, Rober 12

Davidovich Fokina, A 12

Fritz, Taylor 15

Goffin, David 20

Evans, Daniel 20

Korda, Sebastian 25

Cilic, Marin 25

Van De Zandschulp, B 33

Tsonga, Jo-wilfried 33

Catarina, Lucas 100

Altro 20

Secondo Quarto Atp Montecarlo 2022

Ruud, Casper 2,00

Norrie, Cameron 5,50

Hurkacz, Hubert 8,00

Dimitrov, Grigor 9,00

Martinez, Pedro 10

Karatsev, Aslan 12

Lajovic, Dusan 15

Humbert, Ugo 33

Griekspoor, Tallon 50

Altro 25

Terzo Quarto Atp Montecarlo 2022

Tsitsipas, Stefanos 2,10

Auger-aliassime, Fel 5,00

Schwartzman, Diego 6,00

Khachanov, Karen 8,50

Musetti, Lorenzo 13

Fognini, Fabio 15

Sonego, Lorenzo 20

Djere, Laslo 25

Fucsovics, Marton 25

Paire, Benoit 33

Rinderknech, Arthur 33

Ivashka, Ilya 50

Altro 15

Quarto Quarto Atp Montecarlo 2022

Zverev, Alexander 2,10

Sinner, Jannik 5,00

Rublev, Andrey 5,00

Carreno Busta, Pablo 7,50

Garin, Cristian 18

Bublik, Alexander 20

Wawrinka, Stan 25

De Minaur, Alex 25

Coric, Borna 33

Delbonis, Federico 40

Altro 7,50

