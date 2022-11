Quarti di finale ATP Parigi 2022. L’ultimo Masters 1000 della stagione di Tennis continua nella capitale francese dove per la prima volta Lorenzo Musetti raggiunge i quarti di finale, ma ora se la dovrà vedere contro il grande favorito, Novak Djokovic.

Quarti di finale ATP Parigi 2022: Musetti incrocia Djokovic

Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare il primo quarto di finale in carriera in un torneo Masters 1000. A Parigi l’avversario non è certo dei più facili, ma anche contro un gigante come Novak Djokovic il carrarino è pronto a giocarsi le sue carte.

Per i betting analyst di Sisal il serbo è nettamente avanti per il successo, in quota @1,12, mentre per l’azzurro la vittoria paga @6 volte la posta.

Djokovic avanti anche per la conquista del primo set, vista @1,20 contro il @4,25 del suo avversario. Per quanto riguarda il risultato esatto, invece, l’1-2 di Musetti è proposto @12, seguito dallo 0-2 @13, mentre il 2-0 in favore di Djokovic prevale con micro quota @1,38.

Tutte le quote sull’ultimo Masters 1000 dell’anno

Novak Djokovic rimane il favorito anche per la vittoria finale del ATP Parigi-Bercy, davanti al talento spagnolo in ascesa, Carlos Alcaraz che è chiamato a superare l’ostacolo Rune ai quarti, ampiamente alla sua portata.

