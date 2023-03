Pronostici Tennis Indian Wells 2023. Tutto pronto per Indian Wells, BNP Paribas Open Masters 1000 negli Stati Uniti. Un torneo in cui pesano le assenze di due big come Novak Djokovic e Rafa Nadal. Vediamo programma, tabelloni, gli italiani in gioco (sia nel torneo maschile che femminile), le quote antepost e tutto quello che c’è da sapere le scommesse su questo torneo.

Pronostici Tennis Indian Wells 2023: Tabellone maschile

A rappresentare l’Italia nel tabellone principale di Indian Wells ci saranno Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. L’altoatesino debutterà al secondo turno contro Gasquet o un qualificato, mentre al terzo turno potrebbe essere derby con Lorenzo Musetti, che però dovrà prima battere il vincente tra Thiem e Mannarino.

Fognini esordirà contro Shelton nel quadrante di Taylor Fritz; per Sonego c’è inizialmente Kubler, mentre al turno successivo, se dovesse vincere, potrebbe affrontare Dimitrov. Berrettini direttamente al secondo turno contro Carballes Baena o un qualificato. Fuori alle qualificazioni Arnaldi, eliminato da Kokkinakis, Passaro, costretto al ritiro contro Wu Tung-Lin e Marcora, che ha perso il match decisivo conto Vukic.

Previsioni quarti di finale del tabellone maschile: (1) Alcaraz vs Auger-Aliassime (8), (4) Fritz vs Rune (7), (5) Medvedev vs Ruud (3), (6) Rublev vs Tsitsipas (2).

Pronostici Tennis Indian Wells 2023: Tabellone Femminile

Nel tabellone femminile di Indian Wells c’è regolarmente la numero uno del ranking WTA, Iga Swiatek, a guidare il seeding. Tra le italiane, presenti Martina Trevisan (col bye) e Camila Giorgi che esordirà contro una qualificata, ma al turno successivo se la vedrebbe con la numero 3 Pegula.

Lucia Bronzetti, invece, se la vedrà subito con l’americana Pera; Elisabetta Cocciaretto esordirà contro Parrizas Diaz e Jasmine Paolini contro Maria, tutte nella parte alta del tabellone. Fuori alle qualificazioni Lucrezia Stefanini e anche Sara Errani, battuta dalla Rus 7-6, 6-3.

Quote Antepost: Jannik Sinner subito dietro al trio di testa

Diversi italiani vogliosi di primeggiare sul cemento statunitense, soprattutto Jannik Sinner, autore di un ottimo inizio di 2023 e visto campione negli Stati Uniti @9 su Goldbet. Più lontano invece Matteo Berrettini, ancora alle prese con i soliti problemi fisici e offerto a quota @41.

Tra i possibili protagonisti di scena in California, in pole per il successo finale c’è un Danil Medvedev in grandissima forma, proposto @2,75, in vantaggio sul finalista degli Australian Open Stefanos Tsitsipas @6 e al numero due del mondo Carlos Alcaraz visto @8. Difficile il bis per il campione in carica, il padrone di casa Taylor Fritz, dato vincente @16, stessa quota di Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime.

Nel femminile c’è sempre Iga Swiatek a dominare le lavagne su Sabalenka e Pegula molto più staccate. Quasi impossibile una vittoria azzurra con Camila Giorgi, prima delle nostre tenniste, ma in quota enorme @451.00 volte la posta!

