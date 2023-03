Pronostico Lorenzo Sonego-Jenson Kubler. Dopo aver visto l’anteprima di Indian Wells con tabellone, quote antepost e gli italiani in gioco, ora andiamo ad approfondire un match che ci interessa per la nostra free pick.

Pronostico Lorenzo Sonego-Jenson Kubler: fiducia nell’azzurro

Oggi andrà in scena a Indian Wells il match tra Lorenzo Sonego e Jenson Kubler. Non è la prima volta che i due si affrontano,e conduce gli scontri diretti il giocatore australiano per 2-0.

Sonego arriva a questo torneo in una splendida forma, dove sta dimostrando di giocare un tennis di altissimo livello sia in difesa che in attacco.

Il giocatore australiano invece è reduce da un momento no,questo lo dimostrano anche le sconfitte che sono arrivate nelle ultime settimane.

Ci aspettiamo una partita comunque combattuta dove non è impossibile andare al terzo set. Kubler è un buon palleggiatore da fondo ma non ha colpi che fanno male, mentre sonego al contrario,cerca di scambiare meno e chiudere il punto nel modo più veloce possibile. Puntiamo sulla vittoria di sonego @1.50.

Quote Indian Wells 2023, maschile e femminile

Vediamo i tre favoriti per il torneo maschile dove domina Medvedev su Alcaraz e Tsitsipas, ma subito dietro, intorno a quota @11.00 praticamente su tutti i principali bookmakers del mercato italiano, arriva il nostro Jannik Sinner.

Nel femminile c’è sempre Iga Swiatek a dominare le lavagne su Sabalenka e Pegula molto più staccate. Quasi impossibile una vittoria azzurra con Camila Giorgi, prima delle nostre tenniste, ma in quota enorme @451.00 volte la posta!

