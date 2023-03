Pronostici Semifinali Indian Wells. Sfida tra i giovani rampanti, Jannik Sinner-Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è però favorito in quota sull’altoatesino. L’altra sfida mette di fronte Medvedev e Tiafoe.

Pronostici Semifinali Indian Wells: Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Jannik Sinner ha superato l’ostacolo Taylor Fritz ai quarti di finale del torneo di Indian Wells: una vittoria di carattere, arrivata al terzo set, contro il numero 5 del ranking ATP nonché campione in carica del torneo. Ora, in semifinale, il livello di difficoltà si alza ancora di più, visto che l’altoatesino se la vedrà con Carlos Alcaraz, il quale ha battuto in due set Felix Auger-Aliassime.

Alcaraz e Sinner si sono affrontati quattro volte, di cui ben tre nel solo 2022 (tra cui in finale a Umago, dove vinse l’azzurro), e lo score dice perfetta parità, 2-2. Ma per quanto riguarda la semifinale del torneo americano, è lo spagnolo, numero 2 al mondo, a partire davanti in quota @1,48, mentre il successo di Sinner paga @2,55 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto: il 2-0 a favore di Alcaraz è il risultato più probabile @2,20 mentre lo 0-2 è @4,20 volte la posta.

Quote Antepost: chi vincerà a Indian Wells

