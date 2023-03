Pronostici ATP Miami 2023. Subito dopo Indian Wells si gioca a Miami ed è ancora Carlos Alcaraz il favorito per la vittoria finale, su Medvedev e su Jannik Sinner. Vediamo il tabellone con programma, quote e consigli per le scommesse sul torneo ATP in Florida, ma anche sul WTA femminile, sempre a Miami.

Pronostici ATP Miami 2023: Alcaraz favorito per il bis

Neanche il tempo di archiviare Indian Wells, con il successo di Carlos Alcaraz in finale contro Medvedev, che è già ora di pensare al tabellone del Masters 1000 di Miami. Proprio il giovane spagnolo apre favorito nelle lavagne in quota @3.00, e anche questa volta è il russo Medvedev @4.00 il suo principale rivale, con i due aiutati anche dall’assenza di Novak Djokovic ancora out causa vaccino.

In 3° posizione c’è però il nostro Jannik Sinner @8.00 che chiude il trio di unici giocatori in singola cifra di quota visto che poi si sale @15.00 con Stefanos Tsitsipas.

Pronostici ATP Miami 2023: Tabellone e accoppiamenti degli azzurri

Sinner esordirà contro Djere o un qualificato: l’altoatesino è finito nel quarto di tabellone presidiato da Ruud e Rublev, possibile un’altra semifinale contro il n°1 del mondo, Carlos Alcaraz. Berrettini, dopo il bye, incontrerà o McDonald o Galan, Musetti Coria o Lehecka. Fognini farà il suo debutto contro il francese Lestienne

2T Jannik SINNER [10] vs Q o Djere

2T Lorenzo MUSETTI [18] vs Coria o Lehecka

2T Matteo BERRETTINI [19] vs McDonald o Galan

1T Lorenzo SONEGO vs Thiem

1T Fabio FOGNINI vs Lestienne

PREVISIONI OTTAVI

(1) Alcaraz vs Paul (16)

(9) Fritz vs Rune (7)

(3) Ruud vs Zverev (13)

(10) SINNER vs Rublev (6)

(8) Hurkacz vs Norrie (11)

(15) De Minaur vs Medvedev (4)

(5) Auger-Aliassime vs Tiafoe (12)

(14) Khachanov vs Tsitsipas (2)

WTA Miami: nel femminile domina sempre la Swiatek

Passiamo al tabellone femminile e alle lavagne antepost per la vittoria finale dove anche questa volta troviamo la numero 1 del rankling mondiale, Iga Swiatek @3.50, la giocatrice da battere. Proveranno ad impensierirla Sabalenka @6 e Rybankyna @7.50. Italiane molto indietro, con Camila Giorgi @100 volte la posta che è la prima delle azzurre.

Sono tre le azzurre impegnate nella giornata d’esordio del WTA di Miami. Debutto sulla carta alla portata per Camila Giorgi, offerta @1,44 contro l’esperta estone Kaia Kanepi, vista vincente @2,65. La tennista italiana è favorita anche per la vittoria del primo set, @1,53, mentre per il risultato finale in pole il 2-0 Giorgi, fissato @2 volte la posta.

Non dovrebbe avere problemi neanche Jasmine Paolini, impegnata contro la svedese Mjriam Bjorklund, arrivata nel tabellone principale direttamente dalle qualificazioni. Avanti l’azzurra, @1,45, contro il @2,60 del colpo scandinavo. Occhi puntati sulla combo Primo Set/Finale, tutta a favore della Paolini, in quota @1,69.

Cerca invece di sovvertire il pronostico Elisabetta Cocciaretto, impegnata contro il giovane talento Marta Kostyuk. Quote favorevoli all’ucraina, vincente @1,40 contro il @2,90 dell’azzurra classe 2001, offerta @7 volte la posta in caso di vittoria al terzo e decisivo set, mentre il successo della Kostyuk con lo stesso parziale si gioca @3,95.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.