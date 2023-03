Pronostici ATP Miami 24 marzo 2023. Vediamo le sfide che ci attendono tra venerdì e sabato con gli esordi di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini in campo maschile mentre nel torneo femminile tra le azzurre avanza solo Martina Trevisan.

Pronostici ATP Miami 24 marzo 2023: Fognini out, Sonego vince. Oggi esordisce Sinner

Nella notte di Miami, successo per Lorenzo Sonego, che supera Thiem in due set e approda al secondo turno del secondo Masters 1000 della stagione e sabato l’azzurro numero 59 del ranking ATP se la vedrà con il britannico Evans, già battuto nel 2020 sul cemento di Vienna e su cui l’italiano parte favorito @1.60 di quota per la vittoria contro il @2.27 dell’avversario. Subito eliminato Fabio Fognini, che al primo turno ha ceduto per 6-4, 5-7, 6-4 al tedesco Jan-Lennard Struff, proveniente dalle qualificazioni.

Oggi, a partire dalle 17:30, tocca a Jannik Sinner, che torna in campo dopo la semifinale di Indian Wells persa contro Alcaraz. L’altoatesino debutta al 2° turno del Miami Open affrontando il serbo Laslo Djere, che al primo turno ha battuto l’australiano Aleksandar Vukic e ha già sconfitto in due circostanze su tre Sinner, in entrambi i casi sulla terra battuta, nel 2019 a Budapest e nel 2020 a Kitzbuhel. Per questa sfida quote praticamente simboliche per la vittoria di Sinner sotto @1.10.

Pronostici ATP Miami 24 marzo 2023: gli impegni di Musetti e Berrettini

Sabato ci sarà il debutto di Matteo Berrettini che, nel match valido per il secondo turno, affronterà Mackenzie McDonald, n.55 ATP, contro il quale il 26enne romano ha vinto entrambe le sfide precedenti, rispettivamente al primo turno di Auckland nel 2019 e in semifinale a Napoli nel 2022, sempre sul cemento.

Sono mesi non facili quelli che sta cercando di lasciarsi alle spalle Matteo Berrettini. Nel 2023, l’azzurro non è ancora riuscito a ottenere risultati importanti, e in campo non riesce a ottenere quello che vorrebbe, come dimostra l’eliminazione prematura al Challenger di Phoenix. Il Masters 1000 di Miami rappresenta però una nuova occasione di riscatto per l’ex numero 6 del mondo quotato @1.60 per il successo al primo turno, mentre la vittoria dello statunitense vale @2,30. Berrettini è avanti anche per la conquista del primo set, in quota @1,65 contro il @2,10 del suo avversario. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è lo 0-2 in favore dell’italiano @2,40, seguito dall’1-2 @3,75.

Lorenzo Musetti, n.21 del ranking e 18 del seeding, se la vedrà con il ceco Jiri Lehecka, n.44 ATP. Un solo precedente tra i due, con il 21enne di Mlada Boleslav che ha battuto l’azzurro ai quarti dell’ATP 500 di Rotterdam. Strada in salita per il giovane toscano, per cui la vittoria vale @2,90 la posta, contro quella del ceco in vantaggio @1,40.

Tabellone femminile: rimane solo Martina Trevisan

Nel tabellone femminile, avanti Martina Trevisan che, dopo aver battuto la giapponese Hibino in due set, si troverà di fronte sabato, nel terzo turno, l’americana Claire Liu, già battuta nel 2022 sulla terra rossa di Rabat, in Marocco. Di seguito trovate il comparatore con le migliori quote sul mercato italiano per quanto riguarda questo match.

Finisce al secondo turno l’avventura di Camila Giorgi, che viene sconfitta in due set senza storia dalla Azarenka (6-3, 6-1). Paolini, Bronzetti e Cocciaretto, ricordiamo, avevano salutato il torneo già al primo turno, battute rispettivamente dalla svedese Bjorklund, dalla ceca Noskova e dall’ucraina Kostyuk.