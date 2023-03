Pronostici ATP Miami 27 marzo 2023. Jannik Sinner convince anche contro Dimitrov e ora si troverà di fronte a Rublev agli ottavi di finale del torneo che si sta giocando in Florida, e dove è il 3° anche nelle lavagne antepost, dietro ai soli Alcaraz e Medvedev. Intanto nel tabellone femminile procede Martina Trevisan.

Pronostici ATP Miami 27 marzo 2023: Jannik Sinner favorito contro Rublev

Jannik Sinner si è sbarazzato senza troppi problemi di un avversario sulla carta scomodo come Grigor Dimitrov qualificandosi agli ottavi di finale del Master 1000 di Miami dove incontrerà Andrey Rublev, avversario contro il quale ha rimediato due vittorie e altrettante sconfitte in quattro precedenti.

Per il match gli esperti di Planetwin365 vedono nettamente avanti l’azzurro @1,52, contro il colpo del russo fissato @2,50. Per quanto riguarda il risultato finale, in pole c’è il 2-0 Sinner @2,28, seguito dalla vittoria sempre dell’altoatesino nel terzo e decisivo parziale @3,70.

Pronostici ATP Miami 27 marzo 2023: Quote antepost

Jannik Sinner è tra i grandi favoriti anche per la vittoria del primo Master 1000 della sua carriera, offerto terzo in lavagna, a quota @7. Davanti a lui Carlos Alcaraz, in quota @2 dopo il titolo di Indian Wells, e Daniil Medvedev, uscito sconfitto nell’ultima finale proprio contro lo spagnolo, e ora dato @3 volte la posta.

Ecco il comparatore delle migliori quote antepost sul mercato italiano:

Tabellone femminile, Martina Trevisan agli ottavi

Si sta giocando anche l’evento WTA femminile a Miami dove è ancora in corsa una giocatrice azzurra, Martina Trevisan. L’azzurra, testa di serie numero 25, ha vinto in rimonta contro la statunitense Claire Liu, sconfitta col punteggio di 4-6 7-5 6-4 dopo tre ore e sedici minuti di aspra battaglia sportiva. Ora agli ottavi l’azzurra affronta Jelena Ostapenko, numero 22 al mondo e nettamente favorita in quota @1.18 mentre Trevisan si gioca fino @5 volte la posta. La battaglia contro la Liu potrebbe incidere, ma non vediamo l’azzurra così indietro. Valutate l’handicap in appoggio con TREVISAN +5,5 GAMES @1.90.

Ecco le quote antepost per la vittoria finale nel tabellone femminile con una lavagna rivoluzionata dopo l’uscita della favorita Iga Swiatek. Ora in testa alle lavagne spicca la Rybakina @3.25 su Sabalenka @3.50. Pegula terzo incomodo @4.50 mentre il successo della nostra Trevisan rimane un opzione davvero difficile e quotata @200 volte la posta.

