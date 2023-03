Pronostici ATP Miami 29 marzo 2023. Siamo arrivati ai quarti di finale del Master 1000 di tennis che si sta svolgendo in Florida. Jannik Sinner ha la possibilità di passare in semifinale battendo Emil Ruusuvuori su cui è nettamente favorito.

Pronostici ATP Miami 29 marzo 2023: Jannik Sinner verso la semifinale

Jannik Sinner, dopo la netta vittoria su Rublev al Masters 1000 di Miami, viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Il tennista azzurro sarà impegnato contro Emil Ruusuvuori nei quarti di finale, dove i bookmaker spingono per un suo approdo al penultimo atto del torneo: il successo del classe 2001 si gioca @1,14, contro quello del finlandese @5,46.

Sinner è avanti anche per la conquista del primo set, fissata @1,19, mentre per il suo avversario l’esito paga @4 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto, invece, in pole c’è lo 0-2 in favore dell’altoatesino @1,42, seguito dall’1-2 @4.

Pronostici ATP Miami 29 marzo 2023: Quote antepost aggiornate

Ecco la comparazione delle migliori quote antepost sui tre grandi favoriti per la vittoria finale del ATP Miami.

Le quote sul WTA femminile

Vediamo anche le quote del tabellone femminile dove purtroppo perdiamo Martina Trevisan eliminata dalla nuova favorita per la vittoria finale, Rybakina, ma non prima di averci mandato in cassa nel nostro ultimo aggiornamento dove l’avevamo consigliata a +5.5 Games e ha addirittura vinto 2 set a 0.

