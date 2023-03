Siamo arrivati alle semifinali, al torneo di tennis master 1000 di Miami, e questa notte si gioca il derby russo tra Daniil Medvedev-Karen Khachanov. Pronostico Daniil Medvedev-Karen Khachanov, derby russo al Master 1000 Miami di tennis.

Precedenti tra Daniil Medvedev-Karen Khachanov

I due giocatori russi si conoscono molto bene, perchè si sono già affrontati 4 volte e conduce Daniil Medvedev che ha vinto 3 volte mentre Karen Khachanov si è imposto solo 1 volta. Tutti gli incontri si sono disputati sul cemento.

Stato di forma dei due tennisti

Daniil Medvedev arriva a questa semifinale del master 1000 di Miami, senza aver concesso nessun set agli avversari e senza aver giocato mai nessun tiebreak e ha dimostrato in questo torneo di giocare ad alto livello.

Karen Khachanov arriva a questo match, avendo concesso un set al primo turno, per poi superare agevolmente gli altri due incontri giocati contro Stefanos Tsitsipas e Francisco Cerúndolo, giocando due ottimi incontri.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono nettamente favorita la vittoria di Daniil Medvedev, giocata a 1.20 su Starcasinò e a quota 1.25 su Sisal. La vittoria di Karen Khachanov è pagata a quota 4.50.

Pronostici Tennis di oggi

Il nostro pronostico vede Medvedev nettamente favorito sia per la forma fisica che per il gioco espresso. Khachanov non stà brillando molto in questo 2023, dopo gli Australian Open sono arrivate tante sconfitte. Pronostico 2 set a 0 a quota 1.70.

