Pronostico Carballes Baena-Zverev 28/04/2023. Torniamo ad occuparci di tennis, dopo la bella vittoria di ieri con Cecchinato quotato @2.20 da sfavorito. Per il venerdì sera del ATP Madrid abbiamo scelto Roberto Carballes Baena-Alexander Zverev.

Pronostici Carballes Baena-Zverev 28/04/2023: analisi del match

Tennis, ATP Madrid, si continua a giocare nella capitale spagnola dove si è arrivati ai 32esimi di finale di questo Master 1000. Oggi ci occupiamo in particolare di Roberto Carballes Baena-Alexander Zverev. I due arrivano con stati di forma opposti, con Zverev che sta recuperando da un infortunio che lo ha tenuto fuori 6 mesi mentre Carballes Baena si presenta dopo ottime prestazioni, un torneo vinto in Marocco e dopo un primo turno in cui ha superato in modo agevole Goffin.

Zverev sta faticando molto, lo abbiamo visto anche ad Amburgo dove è uscito contro un avversario decisamente alla portata (0-2 contro O’Connell). Giocheranno in serata (non prima delle 21:30 italiane), quindi la palla viaggerà un pò meno quindi il servizio del tedesco non potrebbe dargli una mano come di solito accade.

Pronostici Carballes Baena-Zverev 28/04/2023: scommesse e migliori quote

Le quote vedono nettamente favorito Zverev @1.25 mentre con Baena si arriva fino @4 volte la posta. Noi vediamo una partita molto più combattuta di quanto dicano le quote, quindi decidiamo come FREE PICK di andare su almeno un set vinto dallo spagnolo su una terra più lenta e con scambi prolungati che potrebbero avvantaggiarlo, oltre alla quota intorno al raddoppio. Andiamo con CARBALLES BAENA VINCE ALMENO 1 SET @2.00.

Seguici su Betting Maniac

Segui tutti i canali di BETTING MANIAC per essere sempre aggiornato e per le migliori analisi e consigli per le scommesse.

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale FREE)

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale VIP, contattaci per info sui servizi e su come accedere)

SITO BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC