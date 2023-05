Per i pronostici di tennis, oggi 3 maggio 2023, andrà in scena il match fra il tennista di casa Carlos Alcaraz, opposto al giocatore russo Karen Kachanov, valido per l’accesso alle semifinali del torneo master 1000 di Madrid. Pronostici tennis ATP Madrid: Carlos Alcaraz-Karen Khachanov di oggi 03/05/2023, scopri lo stato di forma dei tennisti e le quote offerte dai bookmaker.

Stato di forma dei due tennisti

Entrambi i giocatori arrivano a questo incontro di tennis dei quarti di finale dell’ATP Madrid dopo aver giocato delle buone prestazioni.

Carlos Alcaraz oramai sta dimostrando di essere lui l’uomo da battere, ieri ha battuto Zverev in meno di 1 ora e 30 minuti con una prestazione perfetta.

Karen Kachanov anche lui è reduce da una grandissima prestazione contro Andrej Rublev, dove ha chiuso la pratica in 1 ora e 40 minuti con il risultato di 2 set a 1. I due giocatori si sono affrontati 2 volte, conduce Alcaraz 2 a 0.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Madrid 2023, vedono nettamente favorita la vittoria di Carlos Alcaraz, offerta a quota 1.13 su Starcasinò e a quota 1.15 su Sisal, mentre il successo di Karen Khachanov è pagato a quota 9.

Pronostici tennis ATP Madrid: Carlos Alcaraz-Karen Khachanov

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo uno uno scontro serrato, il russo se vorrà avere delle chance, dovrà sicuramente mantenere una buona percentuale di prime di servizio. Il nostro pronostico è l’over 19.5 game a quota 1.80

