Per i pronostici di tennis di oggi 8 maggio 2023, andrà in scena il match tra Andrea Vavassori e Pedro Martinez, valido per l’accesso al secondo turno di qualificazioni del Master 1000 di Roma. Pronostici tennis ATP Roma: Andrea Vavassori-Pedro Martinez di oggi 08/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Stato di forma dei due tennisti

I due giocatori arrivano a questa partita di qualificazione per l’ATP Roma 2023 in momenti completamente diversi. Il nostro Andrea Vavassori è reduce da un grandissimo torneo giocato a Madrid, dove ha trovato la sua prima partecipazione a un tabellone principale 1000.

Dall’altra parte del campo troviamo il tennista spognolo Pedro Martinez, che sta faticando molto a giocare, ed è reduce da ben 6 sconfitte al primo turno negli ultimi 6 tornei disputati. Piccola curiosità, i due giocatori si sono affrontati solo una volta, nel lontano 2019, dove vinse clamorosamente da sfavorito Vavassori 2-0.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Roma 2023, vedono nettamente favorita la vittoria di Andrea Vavassori, offerta a quota 1.45 su Starcasinò e a quota 1.50 su Sisal, mentre il successo di Pedro Martinez è pagato a quota 2.75.

Pronostici tennis ATP Roma: Andrea Vavassori-Pedro Martinez

Noi dello staff di Bet Italia Web, che il servizio e il buon gioco a rete, fanno di Andrea Vavassori un giocatore molto pericoloso sopratutto qui a Roma, dove ha ottenuto buoni risultati anche in passato. Il nostro pronostico è il 2-0 di Andrea Vavassori a quota 2.40 circa.

