Pronostico Sinner-Berrettini 9 agosto 2023. Al Masters 1000 del ATP Toronto 2023 è subito derby azzurro al secondo turno, e che derby visto che per la prima volta si affrontano due dei migliori talenti azzurri del tennis.

Pronostico Sinner-Berrettini 9 agosto 2023: lo stato di forma dei tennisti

Sarà un derby azzurro del tutto inedito quello tra Matteo Berrettini-Jannick Sinner, avversari al 2° turno al Masters 1000 di Toronto. Berrettini, reduce dall’exploit a Wimbledon, (dove è stato eliminato agli ottavi dal n° 1 del mondo Alcaraz) ha esordito a Toronto senza problemi col francese Gregoire Barrere, imponendosi in due set. Sinner, invece, ha usufruito di un bye al primo turno in quanto testa di serie n°7 del tabellone.

La sfida promette spettacolo e, per gli esperti di Sisal, il favorito è Sinner, numero uno italiano e otto del mondo, con la vittoria nel match proposta @1,48, il successo del romano sarebbe invece un’impresa da @2,50.

Pronostico Sinner-Berrettini 9 agosto 2023: comparazione quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria di questo match.

Gli altri azzurri in campo a Toronto

Nella giornata di mercoledì scenderanno in campo anche altri due azzurri: Lorenzo Musetti, che dopo il netto successo contro il giapponese Nishioka, se la vedrà con l’australiano Thanasi Kokkinakis: quote favorevoli al toscano, avanti @1,64 sul successo australiano fissato @2,13.

Decisamente più in salita invece la strada per Matteo Arnaldi che dovrà affrontare un ostacolo estremamente impegnativo, ovvero Daniil Medvedev, numero 3 al mondo e campione a Toronto nel 2021. Il giovane sanremese sembra avere il destino segnato, con un successo che vale @5,25, di contro un rasoterra @1,13 per la vittoria del russo.

