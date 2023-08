Pronostico Alcaraz-Shelton 10 agosto 2023. Nella notte tra mercoledì e giovedì andra in scena il secondo turno all’ATP di Toronto dove si affronteranno Carlos Alcaraz contro Ben Shelton.

Pronostico Alcaraz-Shelton 10 agosto 2023: lo stato di forma dei tennisti

Carlos Alcaraz torna nel tour dopo la vittoria di Wimbledon ai danni di Novak Djokovic. Alcaraz qui in America ha sempre dimostrato di stare bene e di trovarsi benissimo su questa superficie.

Dall’altra parte troviamo Ben Shelton che ha sicuramente molta esperienza su questi campi, ma ha molta meno esperienza a livello di risultati. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Pronostico Alcaraz-Shelton 10 agosto 2023: le migliori quote

Le quote vedono favorito Alcaraz intorno @1.08, quasi una quota simbolica, mentre troviamo Shelton @8.00. Vediamo la comparazione delle migliori quote testa a testa sul mercato italiano per questo match di Tennis.

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Ben Shelton, ATP Masters 1000 Toronto

Sicuramente la partita che ha fatto in più Shelton nei trentaduesimi può avvantaggiarlo, oggi sarà senza dubbio una partita molto ostica poiché lo spagnolo sta davvero dimostrando di essere ad un livello stellare.

Shelton se vorrà fare partita dovrà sicuramente servire bene e cercare di venire a rete a chiudere il punto. Decidiamo dunque di andare a prenderci l’over 19.5 games a quota @1.80.

