Pronostici Tennis ATP Toronto 11 agosto 2023. Continua il Masters 1000 canadese con Jannik Singer, che dopo essere passato senza giocare lo scorso turno, sarà riposato ed è favorito contro Gael Monfils. In vista un altro scontro con Alcaraz che potrebbe incrociare in semifinale.

Pronostici Tennis ATP Toronto 11 agosto 2023: Jannik Sinner v Gael Monfils

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto senza disputare gli ottavi grazie al ritiro di Andy Murray, L’azzurro si trova così per la prima volta tra i primi otto nel torneo canadese, e sfiderà ora un ritrovato Gael Monfils. Secondo gli esperti la strada verso la semifinale del torneo è in discesa: la vittoria di Sinner è proposta @1,28 contro un successo del francese fissato @3,60.

Nel set betting l’altoatesino è davanti il 2-0 per l’italiano, @1,80, seguito dal 2-1 @3,75. Una vittoria di Monfils, per 2-0 o 2-1, paga invece @6,50 volte la posta.

Nell’eventuale semfinale, Sinner potrebbe ritrovare Carlos Alcaraz (favorito @1.20 nel turno contro Tommy Paul proposto invece @4.70). Il numero uno del mondo, dopo il successo a Wimbledon, è il principale candidato a sollevare il trofeo di Toronto. Le mani dello spagnolo sulla coppa si giocano @2, segue Daniil Medvedev @3,50. Terzo candidato è proprio Sinner, un cui trionfo in terra canadese pagherebbe @6 volte la posta.

Pronostici Tennis ATP Toronto 11 agosto 2023: comparazione quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

