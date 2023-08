Pronostico Lorenzo Sonego-Alexander Shevchenko: quote e scommesse Tennis sul 1° turno ATP Cincinnati 2023

Pronostico Lorenzo Sonego-Alexander Shevchenko ATP Cincinnati. Oggi andra in scena il primo turno all’ATP di Cincinnati dove si affronteranno Lorenzo Sonego contro Alexander Shevchenko.

Pronostico Lorenzo Sonego-Alexander Shevchenko: lo stato di forma dei tennisti

Lorenzo Sonego dopo un inzio di stagione con buoni risultati sembra essersi riposato un attimo. Il tennista italiano è reduce da 3 sconfitte nelle ultime 5 partite.

Dall’altra parte troviamo il giocatore russo che sta giocando un tennis di altissimo livello. Alexander Shevchenko è reduce dalle qualificazioni qui a Cincinnati dove ha sconfitto sia Fucsovic che Schwartzman. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Pronostico Lorenzo Sonego-Alexander Shevchenko: comparazione quote

Le quote vedono favorito Sonego a quota @1.44 mentre troviamo Shevchenko a quota @2.75. Ecco la comparazione delle migliori quote testa a testa sul mercato italiano per questo match di Tennis.

Le nostre scommesse su Sonego-Shevchenko

Sonego potenzialmente ha molte più armi rispetto al suo avversario, ma attenzione perché il russo ha dimostrato di essere in palla.

L’italiano dovrà essere bravo a mettere molta pressione e molta pesantezza di palla nello scambio se vorrà portare a casa questo match. Poiché vediamo un match molto equilibrato, decidiamo prenderci l’OVER 21,5 GAMES @1.80 di quota come prima free pick ad aprire questa settimana di metà agosto.

