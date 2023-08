Pronostico Musetti-Medvedev 16 agosto 2023. Secondo turno del Masters 1000 ATP Cincinnati. Vediamo le migliori quote e i consigli per le scommesse sul Tennis con Lorenzo Musetti-Danil Medvedev. L’italiano parte sfavorito contro il campione russo.

Pronostico Musetti-Medvedev 16 agosto 2023: lo stato di forma dei tennisti

Oggi andra in scena il secondo turno all’ATP di Cincinnati dove si affronteranno Lorenzo Musetti contro Danil Medvedev. Lorenzo Musetti dopo una grandissima stagione su terra battuta, è tornato con dei buonissimi risultati anche qui su cemento. È reduce l’italiano da 3 vittorie nelle ultime 5 partite, di cui la più importante proprio contro Evans.

Daniel Medvedev invece sta faticando a ritrovare il suo miglior ritmo, questo lo ha dimostrata la sconfitta arrivata ai danni di De Minaur. I due giocatori si sono affrontati settimana scorsa per la prima volta a Toronto, dove ha vinto Medvedev 2-0.

Pronostico Musetti-Medvedev 16 agosto 2023: le migliori quote

Le quote vedono favorito Medvedev a quota 1.17 mentre troviamo Musetti a quota 5.00. Ecco la comparazione delle migliori quote testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Scommesse Lorenzo Musetti-Danil Medvedev

Musetti ancora non ha le armi per dare fastidio a Medvedev su questa superficie. Il russo ha tantissima esperienza su cemento.

Musetti se vorrà avere delle chance per portare quanto meno la partita per le lunghe, dovrà essere bravo a variare molto e venire a rete a prendersi tanti punti. Poiché vediamo un match molto equilibrato, decidiamo prenderci OVER 19.5 GAMES @1.80.

