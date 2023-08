Pronostico Taylor Fritz-Novak Djokovic: quarti di finale Tennis ATP Cincinnati 2023

Pronostico Fritz-Djokovic 19 agosto 2023. Sabato andranno in scena i quarti di finale all’ATP di Cincinnati dove si affronteranno Taylor Fritz contro Novak Djokovic. Vediamo analisi, migliori quote e consigli per le scommesse sul tennis.

Pronostico Fritz-Djokovic 19 agosto 2023: lo stato di forma dei tennisti

Taylor Fritz dopo il grande sbalzo di classifica, sta dimostrando di essere veramente cresciuto e di poter dare fastidio a molti giocatori nel circuito. L’americano è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 sconfitte.

Dall’altra parte troviamo Novak Djokovic che dopo la sconfitta in finale a Wimbledon non sembra essersi ripreso al 100%. I due giocatori si sono affrontati 6 volte e conduce Djokovic 6-0.

Pronostico Fritz-Djokovic 19 agosto 2023: comparazione quote

Le quote vedono favorito Djokovic a quota 1.20 mentre troviamo Fritz a quota 4.00. Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis.

Scommesse su Taylor Fritz-Novak Djokovic

Nole ha dichiarato di essere qui a Cincinnati per prepararsi a us open che andrà in scena alla fine di agosto. Giocare in casa aiuta sicuramente l’americano ad avere più chance,ma come tutti ben sappiamo, Novak è molto complicato da battere. Vediamo un match quasi scontato dalla parte del serbo e decidiamo di andare a puntare il 2-0 secco di Novak a quota @1.80.

