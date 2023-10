Per i pronostici tennis di oggi 26 ottobre 2023, andrà in scena il terzo turno del tabellone principale all’ATP di Vienna, dove si affronteranno il tennista americano Francis Tiafoe, opposto al giocatore francese Gael Monfils. Pronostico e Quote ATP Vienna: Frances Tiafoe-Gael Monfils del 26/10/2023.

Come arrivano i due tennisti a questa partita?

Frances Tiafoe, dopo una fine stagione 2022 da incorniciare, ha deluso un po’ le attese in questo 2023, dove nelle ultime 14 partite ha portato a casa solo la metà dei match.

Dall’altra parte della rete troviamo un Gael Monfils molto carico, dopo la vittoria del torneo al torneo di Stoccolma, che sicuramente gli darà tanta fiducia per questo match. I due giocatori si sono affrontati due volte e conduce al momento siamo in parità sull’1-1.

Le quote offerte dalle case di scommesse

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Vienna 2023 vedono favorita la vittoria di Gael Monfils, offerta a quota 1.80 su Netbet e a quota 1.82 su Sisal, mentre il successo di Frances Tiafoe è pagato a quota 1.95.

Pronostico ATP Vienna: Frances Tiafoe-Gael Monfils

Sulla carta, il favorito per esperienza e prestazioni dell’ultimo periodo è sicuramente Monfils. Attenzione però a Tiafoe che in giornata su questi campi può veramente fare male e dire la sua.

Pronostico ATP Vienna: ci aspettiamo una partita molto combattuta, dove decidiamo di prenderci la vittoria secca di Tiafoe a quota 2.00.

