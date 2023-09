Pronostico Frances Tiafoe-Ben Shelton. Nella notte tra martedì e mercoledì andranno in scena i quarti di finale del tabellone principale di US OPEN dove si affronteranno in un super derby americano, Frances Tiafoe contro Ben Shelton.

Pronostico Frances Tiafoe-Ben Shelton: lo stato di forma dei tennisti

Frances Tiafoe dopo la semifinale dell’anno scorso,vorrà sicuramente puntare ad arrivare più in fondo.

Ben Shelton invece dopo un inizio di stagione strabiliante, sta confermando le sue prestazioni in maniera perfetta. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Pronostico Frances Tiafoe-Ben Shelton: le migliori quote

La comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Free Pick Frances Tiafoe-Ben Shelton, quarti di finale US Open

Tiafoe in questi anni, ha sicuramente dimostrato di avere più esperienza in queste partite, ma attenzione perché Shelton dopo aver battuto Paul ha preso molta fiducia e può diventare una mina vagante.

Ci aspettiamo una partita combattuta, è dominata dai turni di servizio. Se Shelton vorrà avere delle chance, dovrà essere bravo a non lasciare in mano il pallino del gioco a Ben. Decidiamo di prenderci l’over game che troviamo a 38.5 a quota @1.80.

