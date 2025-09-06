Ancora una volta la finale di uno slam, l’ultimo della stagione di tennis, lo US Open 2025, è tra il numero 1 e il numero 2 al mondo. Domenica a Flushing Meadows si sfideranno infatti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma prima, al sabato ci sarà la finale femminile tra Aryna Sabalenka ed Amanda Anasimova. Pronostico Sinner-Alcaraz 7 settembre 2025.

Pronostico Sinner-Alcaraz 7 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Carlos Alcaraz, sfida valida per la finale dello US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis. Per il terzo Slam consecutivo, Sinner e Alcaraz si sfidano in finale e i due hanno vinto le ultime 7 prove del Grande Slam.

Jannik Sinner ha trionfato a Wimbledon prima del ritiro a Cincinnati e in questa sfida ha superato Kopriva, Popyrin, Shapovalov, Bublik, Musetti nello storico derby azzurro e per ultimo, in semifinale, Auger Aliassime, in un match più combattuto del previsto che l’altoatesino ha vinto in 4 set (6-1 3-6 6-3 6-4). Il numero 1 al mondo ha concesso in tutto 2 set a Flushing Meadows.

Percorso perfetto invece per Carlos Alcaraz che ha superato col risultato di 3 set a 0 tutti gli avversari finora incontrati, dai primi turni contro Opelka e gli azzurri Bellucci e Darderi, e continuando con Rinderknech, Lehecka e anche Djokovic nella semifinale spettacolare che però ha visto il murciano dominare il serbo per 6-4 7-6 6-2.

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Sinner-Alcaraz

La finale maschile dello US Open 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocherà domenica 7 settembre alle ore 14:00 locali, le 20:00 in Italia sul Centrale di Flushing Meadows, l’Arthur Ashe.

La sfida Sinner-Alcaraz, così come tutte le partite di tennis maschile e femminile degli US Open 2025, verrà trasmesso in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su SuperTennis, canale 64. La partita è visibile anche su Sky, per gli abbonati alla piattafoma. In streaming il match sarà disponibile sulla piattaforma OTT SuperTennix e su NowTV.

Le migliori quote su Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Sinner parte favorito @1.75 su Sisal mentre la vittoria di Alcaraz si gioca @2.15 su Marathonbet e @2.12 su Goldbet e Lottomatica.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Nei precedenti Alcaraz è avanti 9-5 contro Sinner. Quella di domenica sarà la loro sesta finale consecutiva dopo Pechino, Roma, Roland Garros, Wimbledon e Cincinnati. Dei loro 14 precedenti, ne hanno giocati 8 su cemento e Jannik rincorre i 6 successi spagnoli, dal loro primissimo confronto a Bercy (e unico indoor) alle ultime tre partite a Cincinnati, Pechino e Indian Wells, passando per il quarto di finale degli US Open del 2022 perso dall’azzurro con il rimpianto di un match point sprecato. Sinner ha invece vinto due match sul veloce a Pechino e Miami. Per questa sfida consigliamo OVER 40.5 GAMES @1.83 su Bet365.

Aryna Sabalenka-Amanda Anasimova, finale US Open femminile

Prima della finalissima di domenica, sabato sono in campo anche Aryna Sabalenka-Amanda Anasimova per la finale dello US Open femminile. Da una parte la campionessa in carica, Sabalenka, dall’altra la beniamina di casa Anasimova.

Aryna Sabalenka che raggiunge la finale battendo al penultimo atto Jessica Pegula è un remake dello scorso anno. Le statistiche newyorchesi della bielorussa sono straordinarie: questa è la terza finale consecutiva della giocatrice, come accadde a Serena Williams nel triennio 2012-2014. Qualcuno la definisce imbattibile sul cemento e anche qui c’è un dato da raccontare: le sei finali consecutive su questa superficie riportano in mente i numeri di Steffi Graff e Martina Hingis, le uniche altre due giocatrici a riuscirci dal 1988 a oggi.

Amanda Anisimova è alla sua seconda finale Slam consecutiva. Il ranking WTA l’ha già premiata: da lunedì sarà la numero quattro al mondo. Il successo in rimonta su Naomi Osaka la rende un’avversaria temibile.

E così arriviamo in doppia cifra negli scontri diretti tra Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova. Il bilancio attuale premia la tennista statunitense che ha vinto ben sei dei nove incontri complessivamente giocati tra le due. La rivalità c’è ed esiste dall’edizione del 2019 degli Australian Open, quando una Anisimova diciannovenne eliminò a sorpresa la bielorussa, allora testa di serie, in due set. Ed è poi andata avanti nel tempo, con la 24enne del New Jersey che ha mantenuto a lungo l’imbattibilità con la collega: fino al quinto confronto, quando poi la tigre bielorussa ha preso le misure e di conseguenza la sua personale rivincita, seguita poi da un altro importante successo in due set, cruciale nel cammino verso il titolo di Melbourne dello scorso anno.

Negli incontri di Grande Slam, Anisimova conduce anche qui con tre successi contro uno. La 24enne vanta inoltre un bilancio di 2-1 sui campi in cemento, la superficie migliore di Sabalenka, su cui sono arrivati tutti i suoi titoli Slam. Il confronto più recente è stato a Wimbledon 2025, dove l’americana Anisimova si è imposta 6-4, 4-6, 6-4 in semifinale.

