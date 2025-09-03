La prima semifinale a New York, per l’ultimo slam di tennis della stagione, lo US Open 2025, mette di fronte il vecchio leone Novak Djokovic contro la giovane stella murciana, Carlos Alcaraz, con quest’ultimo che è nettamente favorito in quota per approdare alla finalissima. Pronostico Djokovic-Alcaraz 5 settembre 2025.

Pronostico Djokovic-Alcaraz 5 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Novak Djokovic-Carlos Alcaraz, sfida valida per la semifinale dello US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Novak Djokovic ha centrato la semifinale anche in questa edizione degli US Open, trovando la quarta semi su quattro Slam disputati in stagione. A Flushing Meadows il serbo ha superato Thiem, Svajda, Norrie, Struff e in ultimo il giocatore di casa, Fritz, superato in 4 set.

Carlos Alcaraz che non ha ancora perso un set in questo torneo. Un solo precedente quest’anno, un giocatore lanciatissimo come Carlitos e una leggenda come Nole. Lo spagnolo finora è stato perfetto con i 3-0 rifilati a Opelka, ai nostri Bellucci e Darderi, a Rinderknech e nei quarti ha superato nettamente Lehecka.

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Djokovic-Alcaraz?

L’incontro tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, valido come semifinale del torneo di singolare maschile degli US Open 2025, si giocherà venerdì 5 settembre. Non è ancora uscito il programma di giornata, ma si conoscono gli slot delle due semifinali maschili di quella giornata: uno alle ore 15:00 locali (le 21:00 in Italia) e l’altro alle 19:00 locali (l’1:00 del mattino in Italia).

La sfida Djokovic-Alcaraz, così come tutte le partite di tennis maschile e femminile degli US Open 2025, verrà trasmesso in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su SuperTennis, canale 64. La partita è visibile anche su Sky, per gli abbonati alla piattafoma. In streaming il match sarà disponibile sulla piattaforma OTT SuperTennix e su NowTV.

Le migliori quote su Novak Djokovic-Carlos Alcaraz

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Semifinale di grande fascino, anche se non si direbbe dalle quote per il testa a testa tutte per Alcaraz che non arriva nemmeno @1.30 mentre la vittoria di Djokovic sale fino @3.80.

Le nostre scommesse su Novak Djokovic-Carlos Alcaraz

5-3 Djokovic nei precedenti. Djokovic è avanti nel testa a testa e ha vinto 4 delle ultime 5 partite con Alcaraz. L’unico precedente di quest’anno è ai quarti di finale dell’Australian Open. Poi la vittoria di Djokovic alle Olimpiadi di Parigi 2024. In mezzo il successo di Alcaraz nella finale di Wimbledon 2024 e poi le vittorie nel 2023 di Djokovic sia a Cincinnati che alle ATP Finals. In questo momento lo spagnolo è un rullo compressore, che non ha mollato nemmeno un set, vediamo se il vecchio leone Nole riuscirà a dargli un pò più filo da torcere, anche se la vittoria dovrebbe andare ad Alcaraz. Consigliamo OVER 36.5 GAMES @1.78.

