Venerdì 5 settembre a Flushing Meadows andrà in scena la seconda semifinale dello US Open 2025, l’ultimo slam di tennis della stagione, col numero 1 al mondo, Sinner, che arriva dal dominante derby azzurro vinto contro Musetti. Pronostico Sinner-Aliassime 5 settembre 2025.

Pronostico Sinner-Aliassime 5 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime, sfida valida per la semifinale dello US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Ai quarti Jannik Sinner ha battuto Lorenzo Musetti in uno storico derby a New York, e lo ha fatto anche dominando col punteggio finale di 6-1 6-4 6-2, subito dopo l’impressionante 6-1 6-1 6-1 rifilato anche a Bublik. In questo slam il numero 1 al mondo altoatesino ha concesso un solo set a Shapovalov.

Ora di fronte c’è il canadese Felix Auger Aliassime, bravo ad eliminare De Minaur ai quarti di finale in 4 set in rimonta dopo aver perso il primo (4-6 7-6 7-5 7-6), a seguito del bel 3-0 su Rublev. Nei primi turni Felix aveva superato Harris e Safiullin con un doppio 3-0, prima del grande colpo al 3° turno con l’eliminazione di Zverev, anche in quel caso al 4° set, anche in quel caso in rimonta col risultato finale di 4-6 7-6 6-4 6-4.

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Sinner-Auger Aliassime?

L’incontro tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, valido come semifinale del torneo di singolare maschile degli US Open 2025, si giocherà venerdì 5 settembre non prima delle 19:00 locali, quindi non prima dell’1:00 del mattino in Italia.

Il match verrà trasmesso in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su SuperTennis, canale 64. La partita è disponibile anche per gli abbonati a Sky. In streaming il match sarà disponibile sulla piattaforma OTT SuperTennix e su NowTV.

Le migliori quote su Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Sempre quote simboliche per la vittoria di Sinner che si gioca @1.03 su Sisal rispetto al successo di Felix Auger Aliassime che sale fino @17 volte la posta su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Felix Auger Aliassime

Questa sarà la quarta sfida tra i due tennisti, la prima a livello Slam e al momento i precedenti vedono avanti 2-1 Aliassime. L’attuale numero uno al mondo ha vinto l’ultimo precedente, 20 giorni fa al Masters 1000 di Cincinnati con uno schiacciante 6-0 6-2. Il canadese ha invece avuto la meglio nei restanti due, datati 2022, a Madrid e nella stessa Cincinnati. I due si sarebbero dovuti sfidare anche ai quarti del Masters 1000 di Madrid 2024, ma l’azzurro si ritirò prima di scendere in campo a causa di un infortunio all’anca.

Il canadese non è da sottovalutare, ha dimostrato di non mollare mai, ma in questo momento Sinner sembra ingiocabile, e non lo diciamo noi, ma gli ottimi avversari che finora l’hanno incontrato in questo cammino newyorkese quindi, come contro Musetti, andiamo ancora una volta sull’altoatesino con handicap consigliando SINNER -7.5 GAMES @1.93.

