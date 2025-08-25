A New York è iniziato l’ultimo slam della stagione di Tennis, lo US Open 2025, e in questo articolo andiamo a vedere i favoriti dalle quote, i possibili vincitori, le sorprese e le puntate da evitare. Antepost US Open 2025.

US Open 2025 maschile: le scommesse antepost

Vediamo le analisi antepost sullo US Open 2025 di tennis, col tabellone maschile dove sono i soliti Jannik Sinner e Carlos Alacaraz i favoriti e siamo d’accordo. Jannik si presenta da numero 1 al mondo che nelle ultime 52 settimane ha tenuto un record impressionante di 37-2, oltre al 12-1 stagionale sul cemento. Al primo turno Jannik sfiderà Vit Kopriva e poi potrebbe trovare Alexei Popyrin, Tommy Paul, ed Alexander Bublik nei turni successivi, con Jack Draper ai quarti e probabilmente Alexander Zverev in semifinale, ma comunque abbiamo parlato qui nel dettaglio del cammino di Jannik e degli altri azzurri.

Chiaramente non possiamo escludere nemmeno il numero 2 al mondo, e grande avversario dell’altoatesino, ovvero Carlos Alcaraz che potrebbe anche superare Jannik al #1 del ranking mondiale qui a NY dopo la vittoria a Cincinnati (con ritiro di Sinner che era arrivato a giocarsi la finale col murciano anche in quell’occasione). Dopo la vittoria all’esordio contro il beniamino di casa Reilly Opelka, lo spagnolo potrebbe avere un autostrada fino ai quarti quando potrebbe trovare Ben Shelton e in semifinale probabilmente Novak Djokovic.

Possibili sorprese US Open 2025 maschile

Ben Shelton è uno dei giovani talenti in maggior ascesa che spera di arrivare al livello di Sinner ed Alcaraz per completare i nuovi Big Three, e una vittoria ad uno slam (specialmente quello di casa) sarebbe un vero grande colpo per Shelton che esordirà con un qualificato per poi incrociare sulla sua strada Jiri Lehecka o un ex finalista US Open, Casper Ruud, un quarto contro Alcaraz e una semifinale contro Djokovic o Fritz, forse.

Se cercate quote alte di valore un altro nome da segnarvi è quello di Jack Draper, già campione negli States in stagione, a Indian Wells in un 2025 in cui ha conquistato 3 top-10 in tornei su cemento. Il suo cammino non è impossibile: esordio con un qualificato, Gabriel Diallo al 3° turno, potenzialmente Lorenzo Musetti agli ottavi.

Chiudiamo con Taylor Fritz come terza ed ultima possibile sorpresa, un altra quota di valore quasi a 30 volte la posta per un giocatore che ha sempre raggiunto almeno gli ottavi in tutti gli Slam giocati nel 2025. Fritz inizierà l’Open di casa contro la Wild Card Emilio Nava per poi sfidare Brandon Nakashima al 3° e avanzare contro uno tra Jakub Mensik or Tomas Machac.

I giocatori da evitare allo US Open 2025

Poca fiducia su Alexander Zverev secondo i bookmakers che gli danno una quota molto alta per la vittoria finale. Non sappiamo cosa aspettarci dal tedesco che ha vissuto di alti e molti più bassi in questa annata anche se allo US Open ha sempre raggiunto almeno i quarti nelle ultime 4 edizioni. Zverev esordirà contro Alejandro Tabilo, agli ottavi potenziale big match con Andrey Rublev, ai quarti Karen Khachanov o Alex de Minaur, quindi un cammino non impossibile fino alla semifinale dove però incrocerebbe Sinner.

Proprio Novak Djokovic è uno dei giocatori che ci sentiamo di consigliarvi di non mettere soldi. Parliamo di un 4 volte campione dell’Open americano, che ha raggiunto la semifinale in tutti e 3 i Grand Slam del 2025, ma da qui a vincere in questo momento ce ne passa, col serbo che appare inferiore a Sinner ed Alcaraz, e non solo. Già contro Learner Tien all’esordio Djokovic ha faticato più del previsto, e il suo cammino non sarà semplice.

Anche Frances Tiafoe però non ci sta convincendo, e non metteremmo soldi su di lui a NY. In questa stagione Tiafoe ha un record modesto di 12-9 su cemento, e ha raggiunto una sola semifinale nei tornei giocati su questa superficie. Tiafoe inizierà subito con un primo turno scomodo contro Yoshihito Nishioka, poi potrebbe trovare sulla sua strada Holger Rune, Djokovic e Fritz.

Tra i giocatori in calo da evitare avremmo detto anche Daniil Medvedev, ma il russo ci ha anticipato uscendo subito al primo turno, un match pazzo, in cui Medvedev ha confermato il suo momento di crisi che va avanti ormai da dopo l’Australian Open del 2024.

US Open 2025 femminile: le scommesse antepost

Andiamo a vedere anche il tabellone femminile dello US Open 2025 di tennis, iniziando con le favorite, e siamo d’accordo anche in questo caso con le quote che vedono spiccare su tutte Iga Swiatek che preferiamo a Sabalenka che è comunque molto vicina. Iga è 2° nel ranking mondiale e in stagione ha vinto Wimbledon, oltre ad aver vinto anche il Cincinnati Open senza concedere nemmeno un set.

Un altra possibile vincitrice è Elena Rybakina che deve riscattare gli Slam di questa annata in cui finora non è mai arrivata nemmeno ai quarti, anche se ha fatto la differenza nei tornei minori, tenendo un record complessivo di 41-16 nel 2025.

Segnaliamo anche il ritorno di Naomi Osaka che potrebbe faticare lungo 2 settimane di gioco, visto che rientra da un infortunio che l’ha molto limitata, ma si è già piazzata in finale a Montreal, dopo una serie di ottimi match.

Da evitare invece proprio Aryna Sabalenka che dopo la semifinale di Wimbledon è calata di forma, e non ha più riacquistato la sua condizione migliore da numero 1 al mondo, arrivando per un soffio ai quarti di finale di Cincinnati, dove è stata sconfitta da Rybakina per 6-1, 6-4, ma non dimentichiamo che negli ultimi 4 anni allo US Open ha sempre raggiunto almeno le semifinali.

Da evitare anche Jessica Pegula che negli ultimi 2 anni è stata tartassata dagli infortuni, inoltre i risultati recenti sono stati deludenti: ha perso contro Magda Linette al secondo turno a Cincy, e poi ha vinto solo una partita negli altri due grandi tornei sul cemento, uscendo in Canada contro la numero 238 del mondo.

Diamo contro anche a Coco Gauff, altra giocatrice importante, molto attesa a questo appuntamento dove però si presenta in pessima forma, e lo abbiamo visto anche nelle sconfitte contro Mboko e Paolini.

Approposito di Jasmine Paolini, è la prima possibile sorpresa a quota alta che vi consigliamo per un grande colpo Slam. Paolini è al numero #8 del ranking mondiale e a Cincinnati ha galoppato alla grande fino alla finale dove poi si è inchinata solo a Swiatek. Paolini non ha una storia brillante agli US Open ma lo scorso anno è arrivata ai quarti e la toscana ha dimostrato il suo valore su tutte le superfici.

Possibile sorpresa anche Barbora Krejcikova che ha una quota enorme per una che ha vinto Wimbledon e Roland Garros negli ultimi quattro anni, e con il tabellone giusto potrebbe arrivare in semifinale, anche se ha giocato solo 16 partite quest’anno a causa di un infortunio, ma a Cincinnati l’abbiamo vista bene prima di esaurire le energie contro Paolini.

Antepost US Open 2025: le quote aggiornate

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per la vittoria finale dello US Open maschile e per quello femminile.